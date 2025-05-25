Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника
Київ • УНН
Відбувся третій етап обміну військовополоненими "1000 на 1000", про який домовилися в Туреччині. Додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та працівники Держспецтрансслужби.
Президент Укаїни Володимир Зелекнський повідомив про третю, останню частину обміну військовополоненими "1000 на 1000", про який українська та російська делегації домовилися 16 травня під час зустрічі у Стамбулі. Про це пише УНН із посиланням на міністерство оборони рф.
303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!
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