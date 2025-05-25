Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о третьей, последней части обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором украинская и российская делегации договорились 16 мая во время встречи в Стамбуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны рф.

303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена! - говорится в сообщении.

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