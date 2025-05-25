Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 78823 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 61950 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 80405 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 133002 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 107939 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 75430 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 83635 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 69800 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53921 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 53499 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
86%
747мм
Популярные новости

Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, разрушения в разных районах

24 мая, 23:49 • 48788 просмотра

Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения

25 мая, 00:00 • 24765 просмотра

Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения

25 мая, 00:12 • 20588 просмотра

путин хочет иметь семь украинских регионов вместо четырех: отказ Трампа вдохновляет кремль

25 мая, 01:43 • 9496 просмотра

«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

25 мая, 01:50 • 26333 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 80405 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 133002 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 197824 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 290881 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 372323 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 78823 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 23711 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 23995 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 30466 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 36004 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о третьей, последней части обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором украинская и российская делегации договорились 16 мая во время встречи в Стамбуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство обороны рф.

303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!

- говорится в сообщении.  

Новость дополняется. 

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,108.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,479.73