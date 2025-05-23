Обмін з рф за формулою "1000 на 1000" буде проходити в кілька етапів - джерела
Київ • УНН
Обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000" буде проходити в кілька етапів протягом декількох днів, як повідомили джерела УНН.
Обмін полоненими з рф у форматі "1000 на 1000" буде кількаетапним. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Деталі
Співрозмовник УНН повідомив, що обмін полоненими з росією відбуватиметься в кілька етапів і триватиме декілька днів.
Контекст
За даним росЗМІ, депутат державної думи росії шамсаїл саралієв раніше заявив, що обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" між росією та Україною провести в один день технічно складно, тому процес передачі людей буде розбитий на кілька днів.
Доповнення
Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". За словами голови української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.
Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу, і що тривають перемовини та узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.
Вчора, 22 травня, речник кремля дмитро пєсков заявив, що в росії ведеться робота над підготовкою обміну за формулою "1000 на 1000", та додав, що усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
дмитро пєсков згодом заявив, що росія отримала від України список для обміну полоненими "1000 на 1000".