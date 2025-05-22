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Financial Times

El País

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The Guardian

пєсков про обмін “1000 на 1000”: усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія працює над обміном військовополоненими "1000 на 1000". Усі зацікавлені в тому, щоб провести його якнайшвидше.

пєсков про обмін “1000 на 1000”: усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що в росії ведеться робота над підготовкою обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000", та додав, що усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі.

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Це питання досить трудомістке. Робота ведеться з обміну конкретними іменами, оскільки йдеться про 1000 на 1000, то, звісно, це потребує якогось часу. Ця робота триває, але ще раз повторюю досить оперативно. Усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі

- заявив пєсков.

Доповнення

За результатами перемовин у Стамбулі Україні та росії вдалося досягти домовленості щодо обміну військовополоненими "1000 на 1000". Вчора бБонених, щоб узгодити план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими. Україна перевіряє інформацію по кожному прізвищу, намагаючись зробити максимум можливе.

Павло Башинський

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