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песков об обмене “1000 на 1000”: все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия работает над обменом военнопленными "1000 на 1000". Все заинтересованы в том, чтобы провести его как можно быстрее.

песков об обмене “1000 на 1000”: все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России ведется работа над подготовкой обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000", и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Этот вопрос достаточно трудоемкий. Ведется работа по обмену конкретными именами, поскольку речь идет о 1000 на 1000, то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается, но еще раз повторяю достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме

- заявил Песков.

Дополнение

По результатам переговоров в Стамбуле Украине и России удалось достичь договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". Вчера бБонених, чтобы согласовать план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными. Украина проверяет информацию по каждой фамилии, стараясь сделать максимум возможное.

Павел Башинский

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