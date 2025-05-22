Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России ведется работа над подготовкой обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000", и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Этот вопрос достаточно трудоемкий. Ведется работа по обмену конкретными именами, поскольку речь идет о 1000 на 1000, то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается, но еще раз повторяю достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме - заявил Песков.

Дополнение

По результатам переговоров в Стамбуле Украине и России удалось достичь договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". Вчера бБонених, чтобы согласовать план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными. Украина проверяет информацию по каждой фамилии, стараясь сделать максимум возможное.