Зеленський про обмін “1000 на 1000”: перевіряємо інформацію по кожному прізвищу, стараємося зробити максимум можливого
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу. Тривають перемовини і узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими. Україна перевіряє інформацію по кожному прізвищу, намагаючись зробити максимум можливе. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки, зокрема і в обміні полоненими за формулою "1000 на 1000". Вже узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні.