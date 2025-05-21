Зеленский об обмене “1000 на 1000”: проверяем информацию по каждой фамилии, стараемся сделать максимум возможного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными. Украина проверяет информацию по каждой фамилии, пытаясь сделать максимум возможного. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся - сказал Зеленский.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах, в частности и в обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Уже согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни.