Умєров про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000": покроковий план вже узгоджений
Київ • УНН
Рустем Умєров повідомив, що за результатами переговорів у Туреччині досягнуто домовленості про обмін полоненими. Вже узгоджено план реалізації обміну та визначено завдання на найближчі дні.
Міністр оборони Рустем Умєров під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки, зокрема і в обміні полоненими за формулою "1000 на 1000". Вже узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Деталі
Сьогодні під час доповіді Президенту України детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки. Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив. Ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі 1000 на 1000. Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій
Він зазначив, що вчора, 18 травня, за дорученням глави держави, було проведено засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених.
До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні
Нагадаємо
За результатами перемовин у Стамбулі Україні та росії вдалося досягти домовленості щодо обміну військовополоненими "1000 на 1000". Вчора було проведене засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, щоб узгодити план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.