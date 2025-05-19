Умєров про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000": покроковий план вже узгоджений

Міністр оборони Рустем Умєров під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки, зокрема і в обміні полоненими за формулою "1000 на 1000". Вже узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Сьогодні під час доповіді Президенту України детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки. Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив. Ключовий результат — попередня домовленість про обмін у форматі 1000 на 1000. Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій - написав Умєров.

Він зазначив, що вчора, 18 травня, за дорученням глави держави, було проведено засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених.

До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Узгоджено покроковий план реалізації домовленості — з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні - додав Умєров.

Нагадаємо

За результатами перемовин у Стамбулі Україні та росії вдалося досягти домовленості щодо обміну військовополоненими "1000 на 1000". Вчора було проведене засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, щоб узгодити план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.