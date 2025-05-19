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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп
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россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

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Умеров об обмене пленными по формуле "1000 на 1000": пошаговый план уже согласован

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Рустем Умеров сообщил, что по результатам переговоров в Турции достигнута договоренность об обмене пленными. Уже согласован план реализации обмена и определены задачи на ближайшие дни.

Умеров об обмене пленными по формуле "1000 на 1000": пошаговый план уже согласован

Министр обороны Рустем Умеров во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах, в частности и в обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Уже согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сегодня во время доклада Президенту Украины подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах. Несмотря на всю сложность и чувствительность диалога в Стамбуле, украинская делегация провела работу в пределах и четко соблюдая определенные Президентом директивы. Ключевой результат - предварительная договоренность об обмене в формате 1000 на 1000. Важный обмен, требующий слаженных действий всех ответственных государственных институтов

- написал Умеров.

Он отметил, что вчера, 18 мая, по поручению главы государства, было проведено заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных.

К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека. Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни

- добавил Умеров.

Напомним

По результатам переговоров в Стамбуле Украине и россии удалось достичь договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". Вчера было проведено заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных, чтобы согласовать план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Павел Башинский

Павел Башинский

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