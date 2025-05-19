Умеров об обмене пленными по формуле "1000 на 1000": пошаговый план уже согласован
Киев • УНН
Рустем Умеров сообщил, что по результатам переговоров в Турции достигнута договоренность об обмене пленными. Уже согласован план реализации обмена и определены задачи на ближайшие дни.
Министр обороны Рустем Умеров во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах, в частности и в обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Уже согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Сегодня во время доклада Президенту Украины подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах. Несмотря на всю сложность и чувствительность диалога в Стамбуле, украинская делегация провела работу в пределах и четко соблюдая определенные Президентом директивы. Ключевой результат - предварительная договоренность об обмене в формате 1000 на 1000. Важный обмен, требующий слаженных действий всех ответственных государственных институтов
Он отметил, что вчера, 18 мая, по поручению главы государства, было проведено заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных.
К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека. Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических, и задачи на ближайшие дни
Напомним
По результатам переговоров в Стамбуле Украине и россии удалось достичь договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". Вчера было проведено заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных, чтобы согласовать план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.