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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 13030 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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рф отримала від України список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" - пєсков

Київ • УНН

 • 854 перегляди

росія підтвердила отримання від України списку для обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Раніше Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу.

рф отримала від України список на обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" - пєсков

росія отримала від України список щодо обміну полоненими "1000 на 1000". Про це повідомив ТАСС рочник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

рф отримала від України зустрічний список щодо обміну полоненими "тисячу на тисячу" 

- повідомив пєсков.

Раніше

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". 

Нагадаємо

Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими "1000 на 1000". За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу. Тривають перемовини і узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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Стамбул
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