рф получила от Украины список на обмен пленными в формате "1000 на 1000" - песков
Киев • УНН
россия подтвердила получение от Украины списка для обмена пленными в формате "1000 на 1000". Ранее Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными, проверяя информацию по каждой фамилии.
россия получила от Украины список по обмену пленными "1000 на 1000". Об этом сообщил ТАСС спикер кремля дмитрий песков, передает УНН.
рф получила от Украины встречный список по обмену пленными "тысяча на тысячу"
Ранее
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
Напомним
Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". По словам Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен военнопленными, проверяя информацию по каждой фамилии. Продолжаются переговоры и согласован пошаговый план реализации договоренностей.