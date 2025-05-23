Обмен с рф по формуле "1000 на 1000" будет проходить в несколько этапов - источники
Киев • УНН
Обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000" будет проходить в несколько этапов в течение нескольких дней, как сообщили источники УНН.
Обмен пленными с рф в формате "1000 на 1000" будет несколькоэтапным. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
Детали
Собеседник УНН сообщил, что обмен пленными с россией будет происходить в несколько этапов и продлится несколько дней.
Контекст
По данным росСМИ, депутат государственной думы россии шамсаил саралиев ранее заявил, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" между россией и Украиной провести в один день технически сложно, поэтому процесс передачи людей будет разбит на несколько дней.
Дополнение
Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000". По словам главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен, проверяя информацию по каждой фамилии, и что продолжаются переговоры и согласован пошаговый план реализации договоренностей.
Вчера, 22 мая, спикер кремля дмитрий песков заявил, что в россии ведется работа над подготовкой обмена по формуле "1000 на 1000", и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
дмитрий песков впоследствии заявил, что россия получила от Украины список для обмена пленными "1000 на 1000".