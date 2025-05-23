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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
14:05 • 3110 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

Київ • УНН

 • 2982 перегляди

Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей. За словами Володимира Зеленського, обмін буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

Україна сьогодні повернула з полону 390 людей. У суботу й неділю очікується продовження обміну. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну 

- заявив Президент.

Глава держави також подякував кожному, хто сприяє поверненню українців та українок з російської неволі.

Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині 

- зазначив Президент.

Зеленський також додав, що Україна продовжить дипломатичні зусилля, щоб таких подій ставало більше.

Доповнення

Міністерство оборони російської федерації повідомило сьогодні, що Україні було повернуто 270 військовополонених та 120 цивільних осіб. Також у російському оборонному відомстві Україна передала росії 270 військовослужбовців російської армії та 120 цивільних, які нібито були захоплені ЗСУ у курській області.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною.

Павло Зінченко

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