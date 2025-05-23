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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною
09:52 • 788 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Дональд Трамп повідомив про успішний обмін полоненими між Росією та Україною. Подробиці щодо кількості звільнених осіб та інших деталей наразі невідомі.

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Президент США Дональд Трамп повідомив, що щойно завершився великий обмін полоненими між росією та Україною, пише УНН.

Щойно між росією та Україною завершився великий обмін полоненими. Набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???

- написав Трамп.

Доповнення

Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". За словами голови української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу, і що тривають перемовини та узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.

Вчора, 22 травня, речник кремля дмитро пєсков заявив, що в росії ведеться робота над підготовкою обміну за формулою "1000 на 1000", та додав, що усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

дмитро пєсков згодом заявив, що росія отримала від України список для обміну полоненими "1000 на 1000".

Юлія Шрамко

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