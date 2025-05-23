Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил об успешном обмене пленными между россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что только что завершился крупный обмен пленными между россией и Украиной, пишет УНН.
Только что между россией и Украиной завершился крупный обмен пленными. Вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???
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Во время встречи в Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренности об обмене пленными по формуле "1000 на 1000". По словам главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова, власти делают все возможное, чтобы украинцы скорее вернулись домой.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит обмен, проверяя информацию по каждой фамилии, и что продолжаются переговоры и согласован пошаговый план реализации договоренностей.
Вчера, 22 мая, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что в россии ведется работа над подготовкой обмена по формуле "1000 на 1000", и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы это сделать максимально в быстром режиме.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская сторона передала россиянам свой список для обмена военнопленными в формате "1000 на 1000".
дмитрий песков впоследствии заявил, что россия получила от Украины список для обмена пленными "1000 на 1000".