Инструкция по выживанию: как действовать, чтобы выбраться из-под завалов после обстрела

На фоне усиления российских авиаударов по жилым кварталам украинцы все чаще оказываются под завалами собственных домов. В критический момент главное - сохранить спокойствие и знать базовые правила выживания. Как подать сигнал спасателям, почему нельзя резко освобождать зажатую конечность и как избежать переохлаждения? Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал советы от ГСЧС и медицинского батальона "Госпитальеры", проверенные в условиях реальных спасательных операций, передает УНН.

Если вы оказались под завалами

Ваша главная задача - сделать все возможное, чтобы спасатели могли вас обнаружить. Для этого подавайте любые сигналы: громко зовите на помощь, бейте по металлическим или бетонным поверхностям, подавайте звуковые сигналы свистком или используйте свет - например, включите фонарик или экран телефона.

Особенно важно делать это во время так называемых "минут тишины", когда спасательные бригады полностью останавливают работу техники, чтобы прислушаться к любым признакам жизни под обломками. Именно в эти моменты каждый звук может стать вашим шансом на спасение. Если есть силы - не молчите.

Не используйте огонь (спички, зажигалки), ведь даже небольшая искра может вызвать взрыв или возгорание из-за возможной утечки газа. Не пытайтесь разбирать завалы самостоятельно - это может привести к повторному обвалу.

Если удалось выбраться самостоятельно, проверьте состояние своего тела: нет ли травм. Если можете - окажите себе или другим первую помощь.

Если обломки зажали конечности

Иногда человек под завалами оказывается зажатым частями конструкций. Если конечность не сильно травмирована и ее можно без труда освободить - действуйте осторожно. Но если высвободить ее невозможно без посторонней помощи, не делайте этого самостоятельно, особенно без наложения турникета. Повреждение крупных сосудов может привести к критической кровопотере.

Особую угрозу представляют ситуации, когда конечность находится под давлением более двух часов. Это провоцирует остановку кровообращения в тканях и накопление токсичных веществ. Если резко снять давление, эти токсины попадут в кровоток и могут вызвать тяжелые осложнения - в частности, острую почечную недостаточность или даже остановку сердца.

Чтобы избежать этого, наложите турникет немного выше места давления (на 5–8 см выше, но не на сустав). Обязательно укажите время наложения - например, надписью на коже. Турникет должен снимать только медицинский работник.

Как сохранить тепло под завалами

Даже если температура на улице не слишком низкая, человек, потерявший много крови или получивший ранения, быстро охлаждается. Переохлаждение в таких условиях - серьезная угроза, поскольку оно может вызвать остановку сердца, гипоксию или потерю сознания.

Чтобы не допустить переохлаждения:

утепляйтесь всем, что есть под рукой - одеждой, полотенцами, простынями;

особое внимание обратите на голову, шею и грудную клетку - эти зоны теряют тепло быстрее всего;

не ложитесь прямо на холодную землю или бетон - подложите что-нибудь под себя;

избегайте употребления алкоголя - он лишь создает ощущение тепла, а на самом деле усиливает потерю температуры тела.

Что следует держать под рукой на случай ночного обстрела

Большинство ударов врага происходят ночью, когда времени на сборы нет. Чтобы не тратить драгоценные минуты, заранее подготовьте "тревожный набор" и храните его рядом с кроватью:

базовая аптечка: турникет, кровоостанавливающие средства, бандаж, термоодеяло, ножницы, маркер;

источник света: фонарик или налобный фонарь;

бутылка воды;

павербанк (заряженный);

свисток для подачи сигнала.

Конечно, ни одна памятка не заменит практические навыки. Лучше пройти курсы домедицинской помощи - именно тренировки позволяют не растеряться и действовать уверенно, когда речь идет о жизни, - отмечают Госпитальеры.

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