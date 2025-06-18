18 июня: в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

По состоянию на 18 июня в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

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Отмечается, что по состоянию на 06:00 18.06.2025 в Черном и Азовском морях российских кораблей нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

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