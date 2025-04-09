Агрессор держит в Средиземном море 7 кораблей, два из них с «Калибрами»

В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два имеют крылатые ракеты «Калибр» с возможностью залпа до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.