В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".
В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.
В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.
В акватории Черного моря 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет с залпом до 26 ракет.
В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.
Военно-морские силы Украины сообщают о присутствии вражеских кораблей в Черном и Средиземном морях. Общий залп крылатых ракет может достигать 26 единиц.
В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.
В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", их общий залп может достигать 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.
россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.
В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.
В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли, но в Средиземном море находятся 4 российских судна. Три из них имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».
В Черном море находятся 2 российских корабля, способные нести до 4 ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 могут нести до 22 крылатых ракет.
В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
В Средиземном море находятся 6 российских кораблей, два из которых имеют ракеты "Калибр" с общим залпом до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не обнаружено.
В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 16 января не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 2 несут ракеты «Калибр».
В Черном и Средиземном морях находятся 15 российских кораблей, из них 6 оснащены ракетами "Калибр". Общий ракетный потенциал составляет 50 ракет.
В Черном море находится один российский корабль с 4 "Калибрами". В Средиземном море - 7 кораблей, два из которых имеют на борту до 22 крылатых ракет.
В Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских военных кораблей. В Средиземном море находятся 7 кораблей рф, из которых 2 несут "Калибры" с общим залпом 22 ракеты.
В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два имеют крылатые ракеты «Калибр» с возможностью залпа до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В Черном море находится один российский корабль без ракет "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 имеют на борту 22 ракеты "Калибр".
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", но без боезапаса. В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», однако без боезапаса. В Средиземном море находятся 8 кораблей РФ, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет «Калибр».