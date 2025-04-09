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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28092 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф держит в Средиземном море 26 ракет "Калибр" на трех кораблях

В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 9 апреля, 03:25 • 4172 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют – ВМС ВСУ

По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".

Война • 4 апреля, 03:45 • 4394 просмотра

В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.

Война • 3 апреля, 03:16 • 6572 просмотра

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.

Война • 2 апреля, 03:43 • 11787 просмотра

В Черном море дежурят российские корабли: есть угроза ракетного удара

В акватории Черного моря 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет с залпом до 26 ракет.

Война • 31 марта, 04:38 • 13955 просмотра

В Черном море один корабль с "Калибрами", в Средиземном – четыре

В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.

Война • 28 марта, 04:45 • 27090 просмотра

В Черном море находится вражеский корабль с ракетами, в Средиземном – четыре

Военно-морские силы Украины сообщают о присутствии вражеских кораблей в Черном и Средиземном морях. Общий залп крылатых ракет может достигать 26 единиц.

Война • 27 марта, 05:06 • 27609 просмотра

В Черном море наготове три российских корабля с 12 ракетами "Калибр"

В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.

Война • 24 марта, 05:12 • 149542 просмотра

В Средиземном море агрессор держит 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"

В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", их общий залп может достигать 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 18 марта, 04:23 • 111385 просмотра

ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей

По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.

Война • 17 марта, 05:38 • 21792 просмотра

россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ

россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.

Война • 13 марта, 04:59 • 26068 просмотра

В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Война • 12 марта, 05:34 • 19428 просмотра

рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.

Новости Мира • 2 марта, 04:43 • 105096 просмотра

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.

Война • 27 февраля, 05:13 • 28128 просмотра

рф держит в Черном и Средиземном морях 5 кораблей с "Калибрами"

В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.

Новости Мира • 22 февраля, 04:59 • 29945 просмотра

рф держит в Средиземном море 3 корабля с "Калибрами"

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли, но в Средиземном море находятся 4 российских судна. Три из них имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет.

Война • 15 февраля, 05:05 • 33959 просмотра

В Черном море находится один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».

Война • 12 февраля, 05:05 • 30855 просмотра

россия вывела в Черное море два носителя "Калибров", общий залп - до четырех ракет

В Черном море находятся 2 российских корабля, способные нести до 4 ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 могут нести до 22 крылатых ракет.

Война • 3 февраля, 05:22 • 29552 просмотра

В Черном море 2 боевых вражеских корабля, из которых один является носителем "Калибров"

В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.

Война • 2 февраля, 04:40 • 31796 просмотра

В Черном море находится вражеский ракетоноситель с "Калибрами"

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".

Война • 23 января, 05:29 • 29695 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

Война • 21 января, 05:10 • 115429 просмотра

В Средиземном море обнаружено 6 вражеских кораблей с "Калибрами"

В Средиземном море находятся 6 российских кораблей, два из которых имеют ракеты "Калибр" с общим залпом до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не обнаружено.

Война • 20 января, 04:32 • 31454 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 16 января не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 2 несут ракеты «Калибр».

Война • 16 января, 05:29 • 22805 просмотра

рф разместила 15 кораблей в Черном и Средиземном морях: 6 с "Калибрами"

В Черном и Средиземном морях находятся 15 российских кораблей, из них 6 оснащены ракетами "Калибр". Общий ракетный потенциал составляет 50 ракет.

Война • 14 января, 04:53 • 25666 просмотра

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами

В Черном море находится один российский корабль с 4 "Калибрами". В Средиземном море - 7 кораблей, два из которых имеют на борту до 22 крылатых ракет.

Война • 12 января, 04:58 • 54468 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях не зафиксировано присутствия вражеских военных кораблей. В Средиземном море находятся 7 кораблей рф, из которых 2 несут "Калибры" с общим залпом 22 ракеты.

Война • 9 января, 04:58 • 31317 просмотра

Агрессор держит в Средиземном море 7 кораблей, два из них с «Калибрами»

В Средиземном море находится семь российских судов, из которых два имеют крылатые ракеты «Калибр» с возможностью залпа до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 8 января, 04:44 • 24906 просмотра

Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно

В Черном море находится один российский корабль без ракет "Калибр". В Средиземном море - 7 кораблей, из которых 2 имеют на борту 22 ракеты "Калибр".

Война • 7 января, 04:46 • 28033 просмотра

В Черном море на дежурстве находится один вражеский ракетоноситель без "Калибров"

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр", но без боезапаса. В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 ракет "Калибр".

Война • 4 января, 05:13 • 27948 просмотра

В Черном море враг удерживает один носитель «калибров» без ракет

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», однако без боезапаса. В Средиземном море находятся 8 кораблей РФ, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет «Калибр».

Война • 3 января, 04:52 • 27391 просмотра