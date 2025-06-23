23 июня: в Черном и Азовском морях боевые корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях 23 июня не было зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся три российских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 23.06.2025 в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 2 корабля рф.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей рф и ожидания украинских сил на побережье.

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