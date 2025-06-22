Флот НАТО сталкивается с растущими угрозами из-за новых боевых технологий - Business Insider

Для военных кораблей Организации Североатлантического договора существует много опасностей, ключевые из которых имеют отношение к влиянию новейших технологий. Поэтому, нет сомнений - время переосмыслить морскую оборону.

Об этом в комментариях BI рассказали командующие НАТО, передает УНН.

Детали

От Черного до Красного моря агрессивная война россии в Украине и события войн на Ближнем Востоке выявили ключевые уязвимости, и они касаются также флота НАТО.

Сейчас надводные военные корабли сталкиваются с расширенным спектром угроз:

это и противокорабельные крылатые ракеты;

баллистические ракеты;

и торпеды;

самолеты и беспилотники.

Важно, что некоторые виды оружия, которые сейчас используются, только недавно впервые приняли участие в боевых действиях, но они активно развиваются.

События на морях

Объясняет Вице-адмирал Джеймс Морли, заместитель командующего Объединенными силами НАТО в Норфолке:

В Черном море украинские войска неоднократно использовали военно-морские беспилотники для повреждения и уничтожения российских военных кораблей, пишет Business Insider.

Были продемонстрированы риски и влияние относительно дешевых, асимметричных боевых решений. Становится понятным, что именно это представляет для обычных военно-морских сил.

С другой стороны, на южном краю Красного моря, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запускали ракеты и беспилотники по торговым судам и военным кораблям НАТО, напоминает издание.

Эти корабли пытались защищать международные судоходные пути.

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Морли подчеркивает:

Военные корабли НАТО находятся в группе повышенного риска из-за количества глобальных акторов, готовых применить военную силу. - считает специалист.

Распространение оружия дало акторам, которые ранее, возможно, не могли угрожать передовым флотам, новую возможность сделать это.

Также вице-адмирал Джеймс Морли отметил, что с увеличением оружия, которое может угрожать военным кораблям, должны расти и оборонительные возможности судов, находящихся в опасности.

Времена, когда приходилось ездить с боеприпасами, которые никогда не используются, к сожалению, уже в прошлом - сказал он.

Важно инвестировать в запасы ракет и обеспечить, чтобы промышленные базы обороны НАТО могли производить достаточно, а корабли могли перевозить достаточно, если они вступят в бой.

Среди примеров:

военные корабли ВМС США потратили значительное количество ракет-перехватчиков серии SM для противовоздушной обороны;



Противовоздушная оборона – это также деньги, и кривая затрат, подчеркнул специалист.

Теперь силы НАТО пытаются выяснить, как они могут дешево победить эти угрозы, связанные с ростом количества недорогих ударных беспилотников. Потому что "некоторые из них стоят лишь десятки тысяч долларов каждый".

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В то же время, военным кораблям нужны дорогие, высококачественные ракеты для борьбы с действительно сложными угрозами.

Среди примеров

Американские эсминцы класса "Арли Берк" оснащены такими опциями, как пулеметы M2 Browning калибра 50, турельные системы Mark 38, пятидюймовые артиллерийские орудия и разнообразные ракеты класса "поверхность-воздух".

Это оружие позволяет военным кораблям противостоять ряду угроз. Но некоторые опции, такие как палубные орудия, имеют недостатки, такие как возможность угрозам приближаться к военным кораблям гораздо ближе, чем желательно, резюмирует Морли.

Напомним

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