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Флот НАТО сталкивается с растущими угрозами из-за новых боевых технологий - Business Insider

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Командующие НАТО заявляют о необходимости переосмысления морской обороны из-за растущих угроз от новых технологий. Военные корабли сталкиваются с широким спектром угроз, включая ракеты и беспилотники, которые активно развиваются в зонах конфликтов.

Флот НАТО сталкивается с растущими угрозами из-за новых боевых технологий - Business Insider

Для военных кораблей Организации Североатлантического договора существует много опасностей, ключевые из которых имеют отношение к влиянию новейших технологий. Поэтому, нет сомнений - время переосмыслить морскую оборону.

Об этом в комментариях BI рассказали командующие НАТО, передает УНН.

Детали

От Черного до Красного моря агрессивная война россии в Украине и события войн на Ближнем Востоке выявили ключевые уязвимости, и они касаются также флота НАТО.

Сейчас надводные военные корабли сталкиваются с расширенным спектром угроз:

  • это и противокорабельные крылатые ракеты;
    • баллистические ракеты;
      • и торпеды;
        • самолеты и беспилотники.

          Важно, что некоторые виды оружия, которые сейчас используются, только недавно впервые приняли участие в боевых действиях, но они активно развиваются.

          События на морях

          Объясняет Вице-адмирал Джеймс Морли, заместитель командующего Объединенными силами НАТО в Норфолке:

          • В Черном море украинские войска неоднократно использовали военно-морские беспилотники для повреждения и уничтожения российских военных кораблей, пишет Business Insider.

            Были продемонстрированы риски и влияние относительно дешевых, асимметричных боевых решений. Становится понятным, что именно это представляет для обычных военно-морских сил.

            • С другой стороны, на южном краю Красного моря, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запускали ракеты и беспилотники по торговым судам и военным кораблям НАТО, напоминает издание.

              Эти корабли пытались защищать международные судоходные пути.

              Высокий темп операций в Красном море сообщил западным военным планировщикам о некоторых ограничениях

              Морли подчеркивает:

              Военные корабли НАТО находятся в группе повышенного риска из-за количества глобальных акторов, готовых применить военную силу.

              - считает специалист.

              Распространение оружия дало акторам, которые ранее, возможно, не могли угрожать передовым флотам, новую возможность сделать это.

              Также вице-адмирал Джеймс Морли отметил, что с увеличением оружия, которое может угрожать военным кораблям, должны расти и оборонительные возможности судов, находящихся в опасности.

              Времена, когда приходилось ездить с боеприпасами, которые никогда не используются, к сожалению, уже в прошлом

              - сказал он.

              Важно инвестировать в запасы ракет и обеспечить, чтобы промышленные базы обороны НАТО могли производить достаточно, а корабли могли перевозить достаточно, если они вступят в бой.

              Среди примеров:

              • военные корабли ВМС США потратили значительное количество ракет-перехватчиков серии SM для противовоздушной обороны;

                  Противовоздушная оборона – это также деньги, и кривая затрат, подчеркнул специалист.

                  Теперь силы НАТО пытаются выяснить, как они могут дешево победить эти угрозы, связанные с ростом количества недорогих ударных беспилотников. Потому что "некоторые из них стоят лишь десятки тысяч долларов каждый".

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                  В то же время, военным кораблям нужны дорогие, высококачественные ракеты для борьбы с действительно сложными угрозами.

                  Среди примеров

                  Американские эсминцы класса "Арли Берк" оснащены такими опциями, как пулеметы M2 Browning калибра 50, турельные системы Mark 38, пятидюймовые артиллерийские орудия и разнообразные ракеты класса "поверхность-воздух".

                  Это оружие позволяет военным кораблям противостоять ряду угроз. Но некоторые опции, такие как палубные орудия, имеют недостатки, такие как возможность угрозам приближаться к военным кораблям гораздо ближе, чем желательно, резюмирует Морли.

                  Напомним

                  Европейские союзники НАТО обеспокоены быстрым выводом войск США из Европы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

                  Страны Персидского залива усиливают меры безопасности после авиаударов США по иранским ядерным объектам.

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                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  Новости МираТехнологии
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