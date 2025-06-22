Удар США по Ірану: країни Перської затоки готуються до можливого розширення конфлікту

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
15:12 • 5480 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 27877 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 108970 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 110335 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 194428 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 123113 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 136991 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 267951 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 223188 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 95316 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
56%
746мм
Популярнi новини
Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці22 червня, 05:47 • 41554 перегляди
Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ22 червня, 06:07 • 46666 перегляди
Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА22 червня, 06:50 • 25591 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 30754 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 48919 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 194477 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 267974 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 223213 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 153738 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 203023 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 44358 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 109008 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 51054 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 55812 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 63189 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

Удар США по Ірану: країни Перської затоки готуються до можливого розширення конфлікту

Київ • УНН

 • 1922 перегляди

Країни Перської затоки посилюють заходи безпеки після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах. Бахрейн та Кувейт вживають надзвичайних заходів, тоді як інші регіональні держави закликають до деескалації та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Удар США по Ірану: країни Перської затоки готуються до можливого розширення конфлікту

На тлі ескалації конфлікту між США та Іраном країни Перської затоки активізують заходи безпеки. Бахрейн закликає уникати поїздок та переводить держслужбовців на дистанційну роботу, а Кувейт облаштовує укриття. На цьому фоні регіональні держави, включно з Туреччиною, ОАЕ, Саудівською Аравією та Іраком, закликають до деескалації й дипломатичного вирішення кризи.

Про це пише УНН із посиланям на Digi24.

Деталі

Бахрейн і Кувейт Бахрейн і Кувейт, на території яких розміщені американські військові бази, у неділю вжили заходів безпеки на тлі побоювань, що збройний конфлікт між США та Іраном може поширитися на їхні країни.

Після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах Бахрейн порадив громадянам уникати головних автошляхів, а Кувейт облаштував укриття у великому урядовому комплексі.

У світлі останніх подій у сфері регіональної безпеки ми закликаємо громадян та мешканців користуватися головними дорогами лише за необхідності, щоб підтримувати громадську безпеку та дозволити відповідним органам ефективно використовувати дороги

- йдеться в повідомленні МВС Бахрейну на X.

Також Бахрейн наказав 70% держслужбовців працювати дистанційно до подальших вказівок. В країні активовано національний план реагування на надзвичайні ситуації, проведено тестування сирен та створено понад 30 притулків.

Міністерство фінансів Кувейту повідомило, що в урядовому комплексі, де працюють міністерства юстиції, фінансів та інші установи, облаштовано спеціальні укриття.

Оман, посередник у ядерних переговорах, назвав удари США "незаконною агресією" і закликав до "негайної деескалації".

Представник МЗС заявив: 

Ці напади є небезпечним порушенням міжнародного права та Статуту ООН

Туреччина висловила "глибоку стурбованість" щодо наслідків атаки. МЗС Туреччини закликало всі сторони уникнути глобальної війни й наголосило, що "лише переговори можуть вирішити ядерну суперечку".

Саудівська Аравія перебуває у стані підвищеної бойової готовності та закликає до деескалації.

Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати зусилля для досягнення політичного рішення

- заявили в МЗС Саудівської Аравії. 

Катар попередив про "катастрофічні наслідки" нинішньої ескалації та закликав до стриманості. ОАЕ закликали до негайного припинення насильства, попередивши про "нові рівні нестабільності" у регіоні.

Ірак жорстко засудив атаки, назвавши їх "серйозною загрозою регіональній безпеці". Офіційний Багдад наполягає на вирішенні конфлікту дипломатичним шляхом.

Єгипет висловив занепокоєння щодо "ризику подальшого сповзання регіону в хаос".

Ліван, через позицію прем'єра Навафа Салама, закликав не втягувати країну в конфлікт.

Усвідомлення наших найвищих національних інтересів — найпотужніша зброя в цих делікатних обставинах

- підкреслив посадовець. 

Пакистан, єдина мусульманська ядерна держава, яка межує з Іраном, засудив удари США як порушення міжнародного права. Ісламабад наголосив, що "Іран має право захищатися відповідно до Статуту ООН" і закликав до дипломатичного врегулювання.

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану22.06.25, 15:30 • 1998 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Ірак
Ліван
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Пакистан
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9