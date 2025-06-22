Удар США по Ірану: країни Перської затоки готуються до можливого розширення конфлікту

На тлі ескалації конфлікту між США та Іраном країни Перської затоки активізують заходи безпеки. Бахрейн закликає уникати поїздок та переводить держслужбовців на дистанційну роботу, а Кувейт облаштовує укриття. На цьому фоні регіональні держави, включно з Туреччиною, ОАЕ, Саудівською Аравією та Іраком, закликають до деескалації й дипломатичного вирішення кризи.

Про це пише УНН із посиланям на Digi24.

Деталі

Бахрейн і Кувейт Бахрейн і Кувейт, на території яких розміщені американські військові бази, у неділю вжили заходів безпеки на тлі побоювань, що збройний конфлікт між США та Іраном може поширитися на їхні країни.

Після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах Бахрейн порадив громадянам уникати головних автошляхів, а Кувейт облаштував укриття у великому урядовому комплексі.

У світлі останніх подій у сфері регіональної безпеки ми закликаємо громадян та мешканців користуватися головними дорогами лише за необхідності, щоб підтримувати громадську безпеку та дозволити відповідним органам ефективно використовувати дороги - йдеться в повідомленні МВС Бахрейну на X.

Також Бахрейн наказав 70% держслужбовців працювати дистанційно до подальших вказівок. В країні активовано національний план реагування на надзвичайні ситуації, проведено тестування сирен та створено понад 30 притулків.

Міністерство фінансів Кувейту повідомило, що в урядовому комплексі, де працюють міністерства юстиції, фінансів та інші установи, облаштовано спеціальні укриття.

Оман, посередник у ядерних переговорах, назвав удари США "незаконною агресією" і закликав до "негайної деескалації".

Представник МЗС заявив:

Ці напади є небезпечним порушенням міжнародного права та Статуту ООН

Туреччина висловила "глибоку стурбованість" щодо наслідків атаки. МЗС Туреччини закликало всі сторони уникнути глобальної війни й наголосило, що "лише переговори можуть вирішити ядерну суперечку".

Саудівська Аравія перебуває у стані підвищеної бойової готовності та закликає до деескалації.

Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати зусилля для досягнення політичного рішення - заявили в МЗС Саудівської Аравії.

Катар попередив про "катастрофічні наслідки" нинішньої ескалації та закликав до стриманості. ОАЕ закликали до негайного припинення насильства, попередивши про "нові рівні нестабільності" у регіоні.

Ірак жорстко засудив атаки, назвавши їх "серйозною загрозою регіональній безпеці". Офіційний Багдад наполягає на вирішенні конфлікту дипломатичним шляхом.

Єгипет висловив занепокоєння щодо "ризику подальшого сповзання регіону в хаос".

Ліван, через позицію прем'єра Навафа Салама, закликав не втягувати країну в конфлікт.

Усвідомлення наших найвищих національних інтересів — найпотужніша зброя в цих делікатних обставинах - підкреслив посадовець.

Пакистан, єдина мусульманська ядерна держава, яка межує з Іраном, засудив удари США як порушення міжнародного права. Ісламабад наголосив, що "Іран має право захищатися відповідно до Статуту ООН" і закликав до дипломатичного врегулювання.

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану