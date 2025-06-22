Удар США по Ирану: страны Персидского залива готовятся к возможному расширению конфликта

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном страны Персидского залива активизируют меры безопасности. Бахрейн призывает избегать поездок и переводит госслужащих на дистанционную работу, а Кувейт обустраивает укрытия. На этом фоне региональные государства, включая Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак, призывают к деэскалации и дипломатическому разрешению кризиса.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Бахрейн и Кувейт Бахрейн и Кувейт, на территории которых размещены американские военные базы, в воскресенье приняли меры безопасности на фоне опасений, что вооруженный конфликт между США и Ираном может распространиться на их страны.

После авиаударов США по иранским ядерным объектам Бахрейн посоветовал гражданам избегать главных автомагистралей, а Кувейт обустроил укрытия в крупном правительственном комплексе.

В свете последних событий в сфере региональной безопасности мы призываем граждан и жителей пользоваться главными дорогами только по необходимости, чтобы поддерживать общественную безопасность и позволить соответствующим органам эффективно использовать дороги - говорится в сообщении МВД Бахрейна на X.

Также Бахрейн приказал 70% госслужащих работать дистанционно до дальнейших указаний. В стране активирован национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации, проведено тестирование сирен и создано более 30 убежищ.

Министерство финансов Кувейта сообщило, что в правительственном комплексе, где работают министерства юстиции, финансов и другие учреждения, обустроены специальные укрытия.

Оман, посредник в ядерных переговорах, назвал удары США "незаконной агрессией" и призвал к "немедленной деэскалации".

Представитель МИД заявил:

Эти нападения являются опасным нарушением международного права и Устава ООН

Турция выразила "глубокую озабоченность" относительно последствий атаки. МИД Турции призвало все стороны избежать глобальной войны и подчеркнуло, что "только переговоры могут разрешить ядерный спор".

Саудовская Аравия находится в состоянии повышенной боевой готовности и призывает к деэскалации.

Мы призываем международное сообщество активизировать усилия для достижения политического решения - заявили в МИД Саудовской Аравии.

Катар предупредил о "катастрофических последствиях" нынешней эскалации и призвал к сдержанности. ОАЭ призвали к немедленному прекращению насилия, предупредив о "новых уровнях нестабильности" в регионе.

Ирак жестко осудил атаки, назвав их "серьезной угрозой региональной безопасности". Официальный Багдад настаивает на решении конфликта дипломатическим путем.

Египет выразил озабоченность относительно "риска дальнейшего сползания региона в хаос".

Ливан, через позицию премьера Навафа Салама, призвал не втягивать страну в конфликт.

Осознание наших высших национальных интересов — самое мощное оружие в этих деликатных обстоятельствах - подчеркнул чиновник.

Пакистан, единственная мусульманская ядерная держава, граничащая с Ираном, осудил удары США как нарушение международного права. Исламабад подчеркнул, что "Иран имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН" и призвал к дипломатическому урегулированию.

США заявили о "потрясающем успехе" ударов по Ирану и уничтожении ядерной программы Тегерана