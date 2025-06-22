Удар США по Ирану: страны Персидского залива готовятся к возможному расширению конфликта
Киев • УНН
Страны Персидского залива усиливают меры безопасности после авиаударов США по иранским ядерным объектам. Бахрейн и Кувейт принимают чрезвычайные меры, тогда как другие региональные государства призывают к деэскалации и дипломатическому урегулированию конфликта.
На фоне эскалации конфликта между США и Ираном страны Персидского залива активизируют меры безопасности. Бахрейн призывает избегать поездок и переводит госслужащих на дистанционную работу, а Кувейт обустраивает укрытия. На этом фоне региональные государства, включая Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак, призывают к деэскалации и дипломатическому разрешению кризиса.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
Бахрейн и Кувейт Бахрейн и Кувейт, на территории которых размещены американские военные базы, в воскресенье приняли меры безопасности на фоне опасений, что вооруженный конфликт между США и Ираном может распространиться на их страны.
После авиаударов США по иранским ядерным объектам Бахрейн посоветовал гражданам избегать главных автомагистралей, а Кувейт обустроил укрытия в крупном правительственном комплексе.
В свете последних событий в сфере региональной безопасности мы призываем граждан и жителей пользоваться главными дорогами только по необходимости, чтобы поддерживать общественную безопасность и позволить соответствующим органам эффективно использовать дороги
Также Бахрейн приказал 70% госслужащих работать дистанционно до дальнейших указаний. В стране активирован национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации, проведено тестирование сирен и создано более 30 убежищ.
Министерство финансов Кувейта сообщило, что в правительственном комплексе, где работают министерства юстиции, финансов и другие учреждения, обустроены специальные укрытия.
Оман, посредник в ядерных переговорах, назвал удары США "незаконной агрессией" и призвал к "немедленной деэскалации".
Представитель МИД заявил:
Эти нападения являются опасным нарушением международного права и Устава ООН
Турция выразила "глубокую озабоченность" относительно последствий атаки. МИД Турции призвало все стороны избежать глобальной войны и подчеркнуло, что "только переговоры могут разрешить ядерный спор".
Саудовская Аравия находится в состоянии повышенной боевой готовности и призывает к деэскалации.
Мы призываем международное сообщество активизировать усилия для достижения политического решения
Катар предупредил о "катастрофических последствиях" нынешней эскалации и призвал к сдержанности. ОАЭ призвали к немедленному прекращению насилия, предупредив о "новых уровнях нестабильности" в регионе.
Ирак жестко осудил атаки, назвав их "серьезной угрозой региональной безопасности". Официальный Багдад настаивает на решении конфликта дипломатическим путем.
Египет выразил озабоченность относительно "риска дальнейшего сползания региона в хаос".
Ливан, через позицию премьера Навафа Салама, призвал не втягивать страну в конфликт.
Осознание наших высших национальных интересов — самое мощное оружие в этих деликатных обстоятельствах
Пакистан, единственная мусульманская ядерная держава, граничащая с Ираном, осудил удары США как нарушение международного права. Исламабад подчеркнул, что "Иран имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН" и призвал к дипломатическому урегулированию.
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