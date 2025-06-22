США заявили о "потрясающем успехе" ударов по Ирану и уничтожении ядерной программы Тегерана

В США утверждают, что авиаудары привели к уничтожению иранской ядерной программы.

Передает УНН со ссылкой на Fox News и The Guardian.

Детали

Министр обороны США Пит Хегсет проводит брифинг в Пентагоне после того, как США нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Минувшей ночью по приказу президента Трампа центральное командование США нанесло точный удар посреди ночи по трем ядерным объектам в Иране… с целью уничтожить или серьезно ухудшить ядерную программу Ирана - заявил Хегсет.

Во время брифинга Хегсет отметил, что "миссия бомбардировщика B2 была самой длинной с 2001 года", и это было первое развертывание противобункерной авиационной бомбы (MOP).

Это был невероятный и потрясающий успех. Мы разрушили иранскую ядерную программу - подчеркнул руководитель Пентагона.

При этом глава минобороны США отметил, что удары не были направлены против иранских войск или людей.

Среди прочего, по словам Хегсета, осуществленная операция стала "последним ударом" по ядерной программе Тегерана; план президента Трампа, по словам руководителя Пентагона - "смелый" и "блестящий".

Когда этот президент говорит, мир должен слушать, и [с помощью] американских военных мы можем его поддержать - подчеркнул Хегсет.

Хегсет добавил: "Как заявил президент Трамп, Соединенные Штаты не стремятся к войне, но позвольте мне четко заявить: мы будем действовать быстро и решительно, когда наш народ, наши партнеры или наши интересы окажутся под угрозой. Иран должен слушать президента Соединенных Штатов и знать, что он имеет в виду каждое свое слово".

Президент Трамп "стремится к миру", подчеркнул Хегсет. Он добавил, что Иран "должен выбрать этот путь".

Напомним

Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Иран заявил, что вывез все критически важные материалы с трех ядерных объектов до ударов США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаки на Иран, заявив, что "Израиль сейчас намного безопаснее". Но Иран могут ожидать новые, еще более масштабные атаки.