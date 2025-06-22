Флот НАТО стикається зі зростаючими загрозами через нові бойові технології - Business Insider

Для військових кораблів Організації Північноатлантичного договору існує багато небезпек, ключові з яких мають відношення до впливу новітніх технологій. Тому, немає сумнівів - час переосмислити морську оборону.

Про це у коментарях BI розповіли командувачі НАТО, передає УНН.

Деталі

Від Чорного до Червоного моря агресивна війна росії в Україні та події війн на Близькому Сході виявили ключові вразливості, і вони стосуються також флоту НАТО.

Наразі надводні військові кораблі стикаються з розширеним спектром загроз:

це і протикорабельні крилаті ракети;

балістичні ракети;

і торпеди;

літаки і безпілотники.

Важливо, що деякі види зброї, що зараз використовуються, лише нещодавно вперше взяли участь у бойових діях, але вони активно розвиваються.

Події на морях

Пояснює Віце-адмірал Джеймс Морлі, заступник командувача Об'єднаних сил НАТО в Норфолку:

У Чорному морі українські війська неодноразово використовували військово-морські безпілотники для пошкодження та знищення російських військових кораблів, пише Business Insider.

Було продемонстровано ризики і вплив відносно дешевих, асиметричних бойових рішень. Стає зрозумілим, що саме це становить для звичайних військово-морських сил.

З іншої сторогни, на південному краю Червоного моря, підтримувані Іраном хусити в Ємені запускали ракети та безпілотники по торговельних суднах та військових кораблях НАТО, нагадує видання.

Ці кораблі намагалися захищати міжнародні судноплавні шляхи.

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Морлі наголошує:

Військові кораблі НАТО перебувають у групі підвищеного ризику через кількість глобальних акторів, готових застосувати військову силу. - вважає фахівець.

Поширення зброї дало акторам, які раніше, можливо, не могли загрожувати передовим флотам, нову можливість зробити це.

Також віце-адмірал Джеймс Морлізазначив, що зі збільшенням зброї, яка може загрожувати військовим кораблям, повинні зростати і оборонні можливості суден, що перебувають у небезпеці.

Часи, коли доводилося їздити з боєприпасами, які ніколи не використовуються, на жаль, вже в минулому - сказав він.

Важливо інвестувати в запаси ракет і забезпечити, щоб промислові бази оборони НАТО могли виробляти достатньо, а кораблі могли перевозити достатньо, якщо вони вступлять у бій.

Серед прикладів:

військові кораблі ВМС США витратили значну кількість ракет-перехоплювачів серії SM для протиповітряної оборони;

Протиповітряна оборона, це також гроші, і крива витрат, підкреслив фахівець.

Тепер сили НАТО намагаються з'ясувати, як вони можуть дешево перемогти ці загрозу, що пов'язана зі зростанням кількості недорогих ударних безпілотників. Бо "деякі з них коштують лише десятки тисяч доларів кожен".

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В той же час, військовим кораблям потрібні дорогі, високоякісні ракети для боротьби з дійсно складними загрозами.

Серед прикладів

Американські есмінці класу "Арлі Берк" оснащені такими опціями, як кулемети M2 Browning калібру 50, турельні системи Mark 38, п'ятидюймові артилерійські гармати та різноманітні ракети класу "поверхня-повітря".

Ця зброя дозволяє військовим кораблям протистояти низці загроз. Але деякі опції, такі як палубні гармати, мають недоліки, такі як можливість загрозам наближатися до військових кораблів набагато ближче, ніж бажано, резюмує Морлі.

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