НАТО перебирає від США відповідальність за координацію військової допомоги Україні - адмірал Бауер

НАТО бере на себе частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США. Про цепід час засідання Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселіу четвер, 16 січня, заявив Голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, пише УНН із посиланням на Суспільне.

Після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовувалися Сполученими Штатами, тепер передаються під контроль НАТО. SACU (Спеціальна консультаційна група з України) і IDCC (Міжнародний координаційний центр) - це була група країн, які допомагали Україні. Зараз НАТО перебирає на себе цю відповідальність. І США погодилися на це

Адмірал підкреслив, що ці зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги, які забезпечать стабільність для України, незалежно від змін у політичній структурі.

Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою