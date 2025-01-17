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НАТО перебирає від США відповідальність за координацію військової допомоги Україні - адмірал Бауер

НАТО перебирає від США відповідальність за координацію військової допомоги Україні - адмірал Бауер

Київ • УНН

 • 113060 перегляди

НАТО бере на себе відповідальність за координацію військової допомоги Україні замість США через нову рамкову угоду. Альянс створює постійні механізми допомоги для забезпечення стабільної підтримки незалежно від політичних змін.

НАТО бере на себе частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали США. Про цепід час засідання Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселіу четвер, 16 січня, заявив  Голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, пише УНН із посиланням на Суспільне.

Після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовувалися Сполученими Штатами, тепер передаються під контроль НАТО. SACU (Спеціальна консультаційна група з України) і IDCC (Міжнародний координаційний центр) - це була група країн, які допомагали Україні. Зараз НАТО перебирає на себе цю відповідальність. І США погодилися на це

- сказав Бауер.

Адмірал підкреслив, що ці зміни спрямовані на створення постійних механізмів допомоги, які забезпечать стабільність для України, незалежно від змін у політичній структурі.

Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою

- зазначив Бауер.

Голова Військового комітету наголосив, що Альянс зобов’язаний забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби.

Як сказав Генеральний секретар, ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною,

– підкреслив він.

Голова Військового комітету НАТО розкрив втрати рф15.01.25, 13:09 • 32622 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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