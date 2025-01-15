Голова Військового комітету НАТО розкрив втрати рф
Київ • УНН
Адмірал Роб Бауер заявив, що рф втратила 700 тисяч військових вбитими та пораненими за 1057 днів війни.
рф втратила 700 тисяч військових вбитими та пораненими за 1057 днів війни, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на засіданні вищого військового органу Альянсу, Військового комітету, який зібрався у форматі начальників штабів оборони у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у середу, пише УНН.
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"Сьогодні 1057-й день того, що росія вважала триденною війною. Наступного місяця ми побачимо трирічну позначку. У своїй новорічній промові президент путін заявив, що шкодує лише про те, що росія не вторглася до України раніше. І він оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни". Реальність така, що кремль досі не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей... тоді як сімсот тисяч росіян було вбито і поранено... і все населення росії страждає під тяжкістю воєнних дій", - сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.
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