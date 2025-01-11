Байден вказав на важливість подальшої підтримки України
Київ • УНН
Президент США повідомив про втрати з боку росії та підкреслив важливість підтримки України. Байден провів довгу розмову з Зеленським та заявив про реальний шанс України здобути перемогу.
Президент США Джо Байден підкреслив високу ціну війни для росії та важливість подальшої підтримки України. Про це він сказав під час виступу 10 січня, пише УНН.
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"Ну, у мене сьогодні (10 січня - ред.) була довга розмова із Зеленським. І я думаю, що доки ми продовжуємо зберігати єдність Західної Європи щодо України, є реальний шанс, що українці можуть здобути перемогу", - сказав Байден.
З його слів, "ціна для росії неймовірно висока". "Понад 600 1000 убитих чи поранених. Корейці, яких вони привезли, також мають високі показники смертності", - зазначив Байден.
"Я знаю, що є значна кількість демократів та республіканців на Капітолійському пагорбі, які вважають, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України", - наголосив президент США.
"путін зараз у тяжкій формі. І я вважаю, що дуже важливо, щоб у нього не було можливості продовжувати робити жахливі речі, які він продовжував робити", - сказав Байден.
Він зазначив, що вирішив зробити "все", що в його "силах і повноваженнях, щоб дати Україні всі переваги, які вона може мати".
Зеленський і Байден обговорили санкції проти рф та військову допомогу11.01.25, 00:03 • 41751 перегляд