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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины

Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины

Киев  •  УНН

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Президент США сообщил о потерях со стороны россии и подчеркнул важность поддержки Украины. Байден провел долгий разговор с Зеленским и заявил о реальном шансе Украины одержать победу.

Президент США Джо Байден подчеркнул высокую цену войны для россии и важность дальнейшей поддержки Украины. Об этом он сказал во время выступления 10 января, пишет УНН.

Детали

"Ну, у меня сегодня (10 января - ред.) был долгий разговор с Зеленским. И я думаю, что пока мы продолжаем сохранять единство Западной Европы в отношении Украины, есть реальный шанс, что украинцы могут одержать победу", - сказал Байден.

По его словам, "цена для россии невероятно высока". "Более 600 1000 убитых или раненых. Корейцы, которых они привезли, также имеют высокие показатели смертности", - отметил Байден.

"Я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев на Капитолийском холме, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит прекратить финансирование Украины", - подчеркнул президент США.

"путин сейчас в тяжелой форме. И я считаю, что очень важно, чтобы у него не было возможности продолжать делать ужасные вещи, которые он продолжал делать", - сказал Байден.

Он отметил, что решил сделать "все", что в его "силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь".

Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь11.01.25, 00:03 • 34533 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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