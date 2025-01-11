Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины
Киев • УНН
Президент США сообщил о потерях со стороны россии и подчеркнул важность поддержки Украины. Байден провел долгий разговор с Зеленским и заявил о реальном шансе Украины одержать победу.
Президент США Джо Байден подчеркнул высокую цену войны для россии и важность дальнейшей поддержки Украины. Об этом он сказал во время выступления 10 января, пишет УНН.
Детали
"Ну, у меня сегодня (10 января - ред.) был долгий разговор с Зеленским. И я думаю, что пока мы продолжаем сохранять единство Западной Европы в отношении Украины, есть реальный шанс, что украинцы могут одержать победу", - сказал Байден.
По его словам, "цена для россии невероятно высока". "Более 600 1000 убитых или раненых. Корейцы, которых они привезли, также имеют высокие показатели смертности", - отметил Байден.
"Я знаю, что есть значительное количество демократов и республиканцев на Капитолийском холме, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом, если Трамп решит прекратить финансирование Украины", - подчеркнул президент США.
"путин сейчас в тяжелой форме. И я считаю, что очень важно, чтобы у него не было возможности продолжать делать ужасные вещи, которые он продолжал делать", - сказал Байден.
Он отметил, что решил сделать "все", что в его "силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь".
Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь11.01.25, 00:03 • 34533 просмотра