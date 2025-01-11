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Актуальное
Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь

Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь

Киев  •  УНН

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Президенты Украины и США провели телефонный разговор относительно нового санкционного пакета против российской энергетики. Обсудили ситуацию на фронте и усиление противовоздушной обороны Украины.

Вечером пятницы, 10 января, Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует УНН, со ссылкой на страницу Президента Украины в Telegram.

Детали

Глава Украинского государства сообщил, что поблагодарил за поддержку нашего государства, нашей независимости и за консолидацию международного сообщества.

Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности

- заявил Президент Украины.

Также лидеры обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает путину финансировать войну.

Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту россии и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков

- говорится в сообщении Зеленского.

По словам Владимира Зеленского, во время разговора поднимали также тему ситуации на фронте.

Обсудили ситуацию на поле боя, необходимость и в дальнейшем укреплять наш воздушный щит и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора - от ежедневных ударов российских ракет и дронов. "Петриоты" в руках украинцев доказали свою эффективность, должны увеличивать эту силу

- отметил Владимир Зеленский.

"Ценим, что Президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны",- написал Глава Украинского государства.

Напомним

Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту США из-за масштабных пожаров в Калифорнии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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