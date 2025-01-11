Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь
Киев • УНН
Президенты Украины и США провели телефонный разговор относительно нового санкционного пакета против российской энергетики. Обсудили ситуацию на фронте и усиление противовоздушной обороны Украины.
Вечером пятницы, 10 января, Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует УНН, со ссылкой на страницу Президента Украины в Telegram.
Детали
Глава Украинского государства сообщил, что поблагодарил за поддержку нашего государства, нашей независимости и за консолидацию международного сообщества.
Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности
Также лидеры обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает путину финансировать войну.
Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту россии и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков
По словам Владимира Зеленского, во время разговора поднимали также тему ситуации на фронте.
Обсудили ситуацию на поле боя, необходимость и в дальнейшем укреплять наш воздушный щит и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора - от ежедневных ударов российских ракет и дронов. "Петриоты" в руках украинцев доказали свою эффективность, должны увеличивать эту силу
"Ценим, что Президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны",- написал Глава Украинского государства.
Напомним
Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту США из-за масштабных пожаров в Калифорнии.