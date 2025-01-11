Зеленский и Байден обсудили санкции против рф и военную помощь

Вечером пятницы, 10 января, Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует УНН, со ссылкой на страницу Президента Украины в Telegram.

Детали

Глава Украинского государства сообщил, что поблагодарил за поддержку нашего государства, нашей независимости и за консолидацию международного сообщества.

Также лидеры обсудили детали нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая помогает путину финансировать войну.

Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту россии и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков