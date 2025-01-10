Володимир Зеленський висловив співчуття Президенту США через масштабні пожежі в Каліфорнії
Київ • УНН
Президент України провів розмову з Джо Байденом щодо пожеж у Каліфорнії та висловив співчуття через втрати. Вогонь знищив маєтки знаменитостей у Малібу, включаючи будинки Періс Хілтон та Ентоні Хопкінса.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття американському народу через пожежі, що вирують у Каліфорнії. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Глави Української держави у соцмережах.
Поговорив з Президентом Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей
Президент України також відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж.
Нагадаємо
Каліфорнійське узбережжя охопили масштабні пожежі, які не лише знищують природу, а й залишають знаменитостей без розкішних домівок. У престижному Малібу вогонь зруйнував маєток світської левиці Періс Хілтон, а також розкішні оселі акторів Ентоні Хопкінса та Джемі Лі Кертіс.