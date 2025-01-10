Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту США из-за масштабных пожаров в Калифорнии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования американскому народу из-за пожаров, бушующих в Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главы Украинского государства в соцсетях.

Поговорил с Президентом Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил героизм американцев, которые помогают спасать жизни от огня и останавливают распространение лесных пожаров.

Напомним

Калифорнийское побережье охватили масштабные пожары, которые не только уничтожают природу, но и оставляют знаменитостей без роскошных домов. В престижном Малибу огонь разрушил имение светской львицы Пэрис Хилтон, а также роскошные дома актеров Энтони Хопкинса и Джеми Ли Кертис.