Владимир Зеленский выразил соболезнования Президенту США из-за масштабных пожаров в Калифорнии
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с Джо Байденом о пожарах в Калифорнии и выразил соболезнования из-за потерь. Огонь уничтожил имения знаменитостей в Малибу, включая дома Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинса.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования американскому народу из-за пожаров, бушующих в Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Главы Украинского государства в соцсетях.
Поговорил с Президентом Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей
Президент Украины также отметил героизм американцев, которые помогают спасать жизни от огня и останавливают распространение лесных пожаров.
Напомним
Калифорнийское побережье охватили масштабные пожары, которые не только уничтожают природу, но и оставляют знаменитостей без роскошных домов. В престижном Малибу огонь разрушил имение светской львицы Пэрис Хилтон, а также роскошные дома актеров Энтони Хопкинса и Джеми Ли Кертис.