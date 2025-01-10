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Вогонь у Каліфорнії знищив маєтки Періс Хілтон, Брітні Спірс та мами Бейонсе: хто ще постраждав

Київ • УНН

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Масштабні пожежі в Каліфорнії знищили будинки понад 20 знаменитостей, включаючи маєтки Періс Хілтон та Ентоні Хопкінса. Постраждалі зірки діляться емоційними історіями про втрату домівок у соцмережах.

Каліфорнійське узбережжя охопили масштабні пожежі, які не лише знищують природу, а й залишають знаменитостей без розкішних домівок. У престижному Малібу вогонь зруйнував маєток світської левиці Періс Хілтон, а також розкішні оселі акторів Ентоні Хопкінса та Джемі Лі Кертіс.

УНН розповідає, хто із відомих зірок залишився без домівок.

Періс Хілтон втратила дім, спостерігаючи за цим у прямому ефірі

Світська левиця поділилася зі своїми шанувальниками переживаннями про пожежі у пості в Instagram. Вона зізналася, що була вражена до глибини душі, побачивши, як її будинок біля води згорів у прямому ефірі.

У дописі Періс описала свої емоції, зізнавшись, що відчувала себе розгубленою через "немислимі" руйнування. Водночас вона була вдячна за те, що її родина і домашні улюбленці залишилися в безпеці.

"Моє серце розбите до невимовності... Сидіти з родиною, дивитися новини і бачити, як наш дім у Малібу згоряє дотла в прямому ефірі, — це те, чого нікому не побажаєш", - написала вона.

Вона додала, що цей дім був місцем, де вони створили багато цінних спогадів.

"Тут Фенікс (син зірки - ред.) зробив свої перші кроки, і саме тут ми мріяли побудувати життя, наповнене спільними митями з Лондон (донька Періс Хілтон - ред.). Хоча втрата неймовірно важка, я тримаюся за вдячність, що моя родина і домашні тварини в безпеці. Моє серце і молитви з усіма родинами, яких торкнулися ці пожежі", - написала Періс Хілтон.

Мама Бейонсе Тіна Ноулз поділилася своєю втратою

Тіна Ноулз опублікувала допис із заходом сонця та зазначила, що це був її улюблений куточок. 

"Це було моє улюблене місце, моє святилище, моє священне місце щастя. Тепер його немає! Боже благослови всіх сміливих чоловіків і жінок нашого пожежного департаменту, які ризикували своїм життям у небезпечних умовах. Ми дякуємо вам за вашу відданість і мужність, за те, що врятували так багато життів", - написала Тіна.

Вона додала, що ситуація могла б бути значно гіршою.

Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон разом із родиною була змушена покинути свій будинок, що коштує 22 мільйони доларів і раніше належав Шерон і Оззі Осборн. Вона поділилася фото у сторіс з важкими димовими хмарами і зазначила, що вони залишалиcя стільки, скільки могли.

Поп-зірка Брітні Спірс також була змушена покинути свій будинок через пожежі.

"Сподіваюся, у вас все добре! Мені довелося евакуюватися з дому, і я їду 4 години до готелю! Публікую ці милі черевики, щоб підняти настрій людям! Більшість, напевно, навіть не користуються своїми телефонами! Я не користувалася телефоном останні два дні, оскільки не було електрики для зарядки, і тільки зараз я змогла знову отримати доступ до нього! Молюся, щоб у вас у всіх було все добре, і відправляю свою любов", - написала зірка в Instagram. 

Йоланда Хадід теж втратила будинок

Мати моделей Белли та Джіджі Хадід, Йоланда, пережила жахливу втрату, коли пожежі зруйнували її дитячий будинок. Белла поділилася фото в сторіс, де вона показала, як її кімната була знищена полум’ям, а також опублікувала фото руйнувань.

Актор Джон Рейлі не прокоментував свою трагедію

Будинок актора Джона Рейлі був повністю знищений вогнем. Фото показали, що його великий будинок перетворився на попіл, але сам актор поки що не прокоментував цю трагедію. 

Рікі Лейк подякувала рятувальникам

Телеведуча та актриса Рікі Лейк поділилася сумною новиною про втрату свого будинку, зазначивши, що це місце було її раєм на землі, де вона планувала провести старість.

"Ми, нарешті, здалися та покинули наш дім о 8:02 вечора. Ми вдячні, що змогли вибратися живими та неушкодженими", - написала телеведуча.

Вона подякувала за любов і добрі побажання.

"Знову прошу молитися за тих, хто постраждав від цієї катастрофічної події, і допомагати, якщо є можливість. Благослови наших відважних пожежників і рятувальників. Нехай вони залишаються в безпеці", - додала Рікі Лейк. 

Будинок акторки Дженніфер Грей повністю згорів

Дочка актриси Дженніфер Грей повідомила, що її мамин будинок повністю згорів. Вона запевнила підписників, що Дженніфер та її собака Віні у безпеці, додавши, що потрібно більше цінувати своїх близьких.

Джеймса Вудса також не оминула катастрофа

Актор Джеймс Вудс подякував усім, хто переживав за його родину, а потім повідомив, що його будинок було знищено пожежами. Він зазначив, що ще вчора все було в порядку, але сьогодні все згоріло. 

Брайан Грінберг і Джеймі Чанг

Актори Брайан Грінберг та Джеймі Чанг поділилися драматичними фото зруйнованого будинку, додавши, що хоча їхній дім перетворився на попіл, вони вдячні пожежникам за їхню відвагу. 

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Кейт Бекінсейл запропонувала допомогу тим, хто потребує укриття

Актриса Кейт Бекінсейл висловила скорботу через втрату свого району, де вона жила з дочкою більшу частину її дитинства. Вона зазначила, що більшість будинків, де жили їхні друзі, тепер зруйновані.

"Я плачу за всіма людьми та тваринами, які постраждали, багато з них я знаю. Моє серце розбите за сім'ї, які втратили все, за людей і їх тварин, не кажучи вже про коней та диких тварин, а також за бізнеси і засоби для життя. Це справжнє пекло. Якщо хтось із селища потребує укриття і не має мого номера, будь ласка, зв'яжіться зі мною в Instagram", - написала актриса. 

Менді Мур теж опинилася серед постраждалих

Співачка та актриса Менді Мур поділилася емоціями від того, що її місто постраждало від вогню. Вона зазначила, що її улюблені ресторани і школа дітей згоріли, але спільнота візьметься за відновлення. 

"Я вдячна, що моя сім'я та тварини змогли виїхати минулої ночі, поки не було занадто пізно (і безмежна вдячність друзям, які прихистили нас і принесли одяг та ковдри). Чесно кажучи, я в шоці..." - зазначила вона.

Марк Гемілл евакуювався в Голлівуд

Актор "Зоряних війн" Марк Гемілл поділився, що разом з дружиною та собакою евакуювався до доньки в Голлівуд, а також висловив подяку всім, хто допомагає в боротьбі з пожежею.

Будинок Джона Гудмана знищено

Актор Джон Гудман теж постраждав від пожеж, лише попіл залишився на місці його будинку. Про це свідчать фото, які з'явилися у мережі. Пожежі наближалися до його будинку, і він змушений був покинути його.

Ентоні Хопкінс вже не вперше втратив дім

Дім актора Ентоні Хопкінса був повністю знищений. Залишилися лише основи його будинку, який він придбав в 2019 році. Актор переживає втрату цього майна, яке було для нього домом. Це не перший досвід втрати будинку в пожежі для Гопкінса. У 2000 році його дім в Лондоні згорів. Тоді актор перебував у Лос-Анджелесі. 

Актор Біллі Кристал та його дружина розбиті після трагедії

Актор Біллі Кристал і його дружина Джаніс відчувають горе від втрати дому. Вони поділилися словами подяки за підтримку та зазначили, що хоч і серце розривається, вони зможуть відновити своє життя з підтримкою рідних.

"Не можна описати словами масштаб руйнувань, які ми переживаємо та спостерігаємо. Нам боляче за наших друзів і сусідів, які також втратили свої будинки та бізнеси в цій трагедії. Джаніс і я жили у нашому будинку з 1979 року. Тут ми виростили наших дітей і онуків. Кожен куточок нашого дому був наповнений любов'ю. Прекрасні спогади, які неможливо забрати. Ми, звісно, розбиті, але завдяки любові наших дітей і друзів ми це переживемо", - заявив він у коментарі для PEOPLE

Актор та комік Юджин Леві відчував загрозу

Актор Юджин Леві також був змушений покинути свій будинок через пожежу. Він поділився, що дим був настільки темний, що не можна було побачити полум’я, але він відчував серйозну загрозу.

Музикант Марк Оуен та його дружина Емма також евакуювалися

Музикант групи Take That Марк Оуен змушений був покинути свій будинок. Його дружина написала в Instagram: "Дякуємо за всі ваші повідомлення та за те, що запитували про нас. Я не можу зовсім зрозуміти, що сталося, але ми в безпеці", - зауважила вона. 

Лейтон Містер і Адам Броді

Лейтон Містер і Адам Броді також стали жертвами пожеж, які знищили їхній будинок. Зовсім нещодавно пару можна було побачити на 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус". Вони придбали цей маєток у 2019 році за 6,5 мільйона доларів і разом з двома дітьми проживали в ньому. Будинок мав три поверхи, шість ванних кімнат і п’ять спалень. Вони нещодавно придбали цю нерухомість за 6,5 мільйонів доларів і разом виховували двох дітей.

Джен Аткін висловила підтримку та розчарування

Джен Аткін, колишній стиліст Кім Кардаш’ян, поділилася з сумом, що її будинок був зруйнований. Вона висловила розчарування і підтримку своїм сусідам, які разом переживають важкі часи.

Вона опублікувала в своїх історіях Instagram фотографії своєї емоційної евакуації з дому разом із сім’єю, включаючи чоловіка Майка Розенталя та їхнього собаку.

"Нашого будинку немає...", - додала стилістка.

Спенсер Пратт і Хайді Монтег

Спенсер Пратт та Хайді Монтег із "The Hills" поділилися болючою новиною про втрату їхнього будинку після масштабної пожежі. Хайді зізналася, що важко прийняти цю втрату, але вони вдячні за безпеку своєї родини. 

Дженніфер Лав Х'юітт важко переживає втрату

Актриса Дженніфер Лав Х'юітт подякувала всім рятувальникам і друзям, які підтримували її в цей важкий час, підкреслюючи, що насправді важливо триматися разом. 

"У мене немає слів. Лише молитви та надія на наш дім і наших дітей, поки ми дивимось, як все горить. Дякую кожному рятувальнику, який так бореться за нас усіх. Дякую кожному другові, хто підтримав, і кожній людині, яку я обійняла в сльозах за останні 24 години", - написала вона у пості.

Діти Тревіса Баркера евакуювалися

Діти Тревіса Баркера, Алабама та Лендон, також евакуювалися через пожежі. Лендон поділився, що молиться за всіх постраждалих, а його сестра закликала всіх бути обережними та залишатися в безпеці. 

Джеймі Лі Кертіс розповіла про руйнівні пожежі

Кертіс виступила у середу ввечері на шоу "The Tonight Show With Jimmy Fallon", де розповіла про руйнівні пожежі, назвавши природне лихо "жахливим" і "справді жахливою ситуацією".

"Це просто катастрофа в Південній Каліфорнії. У багатьох місцях сталися жахливі пожежі. Це буквально місце, де я живу: магазин, у якому я роблю покупки, школи, до яких ходять мої діти. Багато-багато друзів втратили свої домівки", - сказала Кертіс.

Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі знищила будинок сина Байдена09.01.25, 18:55 • 29617 переглядiв

Нагадаємо

У Каліфорнії вигоріли цілі квартали у курортних містах неподалік Лос-Анджелеса. Правоохоронці з’ясовують причину займання.

Понад 300 тисяч людей були змушені евакуюватися, 10 людей вже загинули. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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