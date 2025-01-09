Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі знищила будинок сина Байдена
Київ • УНН
Масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі знищили близько 2000 будівель, включаючи орендовану віллу Хантера Байдена в Малібу. Серед постраждалих також опинились будинки відомих акторів, загинуло 5 осіб.
Лісові пожежі у США знищила будинок, який орендував син Президента США Джо Байдена Хантер. Про це пише DW, передає УНН.
"Масштабна пожежа, що охопила Лос-Анджелес та околиці, забрала життя п'яти осіб і знищила майже 2000 будівель. Близько 130 тисяч людей евакуйовано. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Над Лос-Анджелесом стоїть їдкий густий дим, мешканці змушені носити маски. Усі школи закриті, а заходи скасовано. Згорів будинок, у якому жив син президента Джо Байдена Хантер", - пише видання.
Зазначається, що син Байдена орендував віллу в Малібу за 16 тис. доларів на місяці. Також свої будинки втратили актори Ентоні Хопкінс, Джеймі Лі Кертіс, Адам Броді, Менді Мур.
Нагадаємо
Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей. Зокрема, на пляжі Малібу повністю згорів один із будинків, що належать акторці та співачці Періс Гілтон.