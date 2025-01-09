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Лісові пожежі дісталися до Голлівудських пагорбів, у Малібу горять будинки зірок

Лісові пожежі дісталися до Голлівудських пагорбів, у Малібу горять будинки зірок

Київ • УНН

 • 26469 перегляди

Лісові пожежі в Каліфорнії досягли Голлівудських пагорбів, евакуйовано 150 тисяч людей. Згоріли будинки знаменитостей у Малібу, включаючи маєток Періс Гілтон.

Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Влада каже, що в районі Лос-Анджелеса продовжує вирувати п'ять лісових пожеж, а в зоні евакуації проживає 150 тисяч людей.

На пресконференції в ніч на четвер влада повідомила, що ще одна пожежа спалахнула в районі Голлівудських пагорбів - одному з найвідоміших районів Лос-Анджелеса, де знаходиться знаменитий знак Голлівуду.

У середу видання TMZ повідомило, що на пляжі Малібу повністю згорів один із будинків, що належать акторці та співачці Періс Гілтон.

Пізніше сама Гілтон це підтвердила.

"Серце розбите, не передати словами. Сидіти з сім'єю, дивитися новини та бачити, як наш будинок у Малібу згоряє вщент у прямому ефірі - це те, що ніхто ніколи не повинен відчувати. Цей будинок був місцем, з яким пов'язано багато дорогоцінних спогадів", - написала вона в Instagram.

У Малібу на заході округу Лос-Анджелес знаходиться багато будинків знаменитостей.

Американські ЗМІ також пишуть про інших відомих жителів Лос-Анджелеса, будинки яких постраждали від пожеж.

"На відео, отриманому TMZ, видно знищення будинків, що належали Біллі Крісталу, Юджину Леві та Джону Гудмену, ... від кожного з них залишився тільки фундамент, і від них не залишилося нічого, окрім уламків, що димляться", - пише TMZ.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс повідомила, що до Голлівуду направлені додаткові сили поліції.

"Ми направляємо співробітників поліції Лос-Анджелеса до Голлівуду, щоб допомогти полегшити евакуацію. Ми терміново працюємо над тим, щоб перекрити дороги, перенаправити рух та розширити доступ для машин LAFD [пожежні]", - написала вона у соцмережах.

Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей: фотоподробиці09.01.25, 04:05 • 29385 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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