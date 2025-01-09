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Лесные пожары добрались до Голливудских холмов, в Малибу горят дома звезд

Лесные пожары добрались до Голливудских холмов, в Малибу горят дома звезд

Киев  •  УНН

 • 10357 просмотра

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Лесные пожары в Калифорнии достигли Голливудских холмов, эвакуированы 150 тысяч человек. Сгорели дома знаменитостей в Малибу, включая поместье Пэрис Хилтон.

Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Власти говорят, что в районе Лос-Анджелеса продолжает бушевать пять лесных пожаров, а в зоне эвакуации проживает 150 тысяч человек.

На пресс-конференции в ночь на четверг власти сообщили, что еще один пожар вспыхнул в районе Голливудских холмов - одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, где находится знаменитый знак Голливуда.

В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.

Позже сама Хилтон это подтвердила.

«Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире - это то, что никто никогда не должен чувствовать. Этот дом был местом, с которым связано много драгоценных воспоминаний», - написала она в Instagram.

В Малибу на западе округа Лос-Анджелес находится много домов знаменитостей.

Американские СМИ также пишут о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров.

«На видео, полученном TMZ, видно уничтожение домов, принадлежавших Билли Кристалу, Юджину Леви и Джону Гудмену, ... от каждого из них остался только фундамент, и от них не осталось ничего, кроме дымящихся обломков», - пишет TMZ.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сообщила, что в Голливуд направлены дополнительные силы полиции.

«Мы направляем сотрудников полиции Лос-Анджелеса в Голливуд, чтобы помочь облегчить эвакуацию. Мы срочно работаем над тем, чтобы перекрыть дороги, перенаправить движение и расширить доступ для машин LAFD [пожарные]», - написала она в соцсетях.

Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности9 янв. 2025, 02:05 • 18918 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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