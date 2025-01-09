Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности

В Лос-Анджелесе бушуют неконтролируемые лесные пожары, которые уже привели к гибели по меньшей мере пяти человек. Стихия уничтожила сотни домов и заставила более 100 000 человек эвакуироваться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Сильный ветер затрудняет усилия пожарных и способствует быстрому распространению огня, который возник во вторник.

Почти 1 миллион домов остались без электроэнергии.

Жители эвакуировались в условиях хаоса: дороги были перегружены, и некоторые люди оставляли автомобили, спасаясь пешком.

В округе зафиксировано пять отдельных пожаров, ни один из которых еще не удалось локализовать, сообщают государственные чиновники. Два из них образовали своеобразные "клещи", охватившие город.

Мы столкнулись с исторической природной катастрофой. Ситуация крайне сложная - заявил Кевин Макгоуэн, директор по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что Президент Джо Байден, находясь в Лос-Анджелесе, вместе с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом посетил пожарную станцию в Санта-Монике, где получил брифинг о состоянии борьбы с огнем.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни. Это будет долгий путь заявил Байден.

Губернатором Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал катастрофу "исторической трагедией", отметив: "Более 1000 зданий уничтожено, более 100 000 эвакуированных, и многое потеряно".

Местные чиновники предупреждают, что сильный ветер, вероятно, будет сохраняться, усложняя ситуацию.

Пентагон отправит 10 вертолетов военно-морских сил, чтобы помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии, сообщила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

Официальные лица ожидают, что это будет военное подразделение из Navy Sea Hawks, базирующееся в Южной Калифорнии, которое может быть оборудовано для транспортировки воды.

Сингх также заявила в среду, что военные готовы предоставить Национальной гвардии Калифорнии четыре дополнительные модульные системы воздушного пожаротушения. Вероятно, они поступят из других подразделений Национальной гвардии в стране.

Напомним

Лесные пожары охватили район Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, заставив эвакуировать 30 000 человек. Огонь уничтожил более 1173 га территории, угрожая 13 000 зданий, включая дома голливудских звезд.