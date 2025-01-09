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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности

Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности

Киев  •  УНН

 • 5494 просмотра

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В Лос-Анджелесе бушуют пять неконтролируемых лесных пожаров, которые унесли жизни 5 человек. Стихия уничтожила более 1000 зданий, оставила без света миллион домов и заставила эвакуировать 100 тысяч человек.

В Лос-Анджелесе бушуют неконтролируемые лесные пожары, которые уже привели к гибели по меньшей мере пяти человек. Стихия уничтожила сотни домов и заставила более 100 000 человек эвакуироваться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Сильный ветер затрудняет усилия пожарных и способствует быстрому распространению огня, который возник во вторник.

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Почти 1 миллион домов остались без электроэнергии.

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Жители эвакуировались в условиях хаоса: дороги были перегружены, и некоторые люди оставляли автомобили, спасаясь пешком.

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В округе зафиксировано пять отдельных пожаров, ни один из которых еще не удалось локализовать, сообщают государственные чиновники. Два из них образовали своеобразные "клещи", охватившие город.

Мы столкнулись с исторической природной катастрофой. Ситуация крайне сложная

- заявил Кевин Макгоуэн, директор по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что Президент Джо Байден, находясь в Лос-Анджелесе, вместе с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом посетил пожарную станцию в Санта-Монике, где получил брифинг о состоянии борьбы с огнем.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни. Это будет долгий путь

заявил Байден.

Губернатором Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал катастрофу "исторической трагедией", отметив: "Более 1000 зданий уничтожено, более 100 000 эвакуированных, и многое потеряно".

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Местные чиновники предупреждают, что сильный ветер, вероятно, будет сохраняться, усложняя ситуацию.

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Пентагон отправит 10 вертолетов военно-морских сил, чтобы помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии, сообщила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

Официальные лица ожидают, что это будет военное подразделение из Navy Sea Hawks, базирующееся в Южной Калифорнии, которое может быть оборудовано для транспортировки воды.

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Сингх также заявила в среду, что военные готовы предоставить Национальной гвардии Калифорнии четыре дополнительные модульные системы воздушного пожаротушения. Вероятно, они поступят из других подразделений Национальной гвардии в стране.

Напомним

Лесные пожары охватили район Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, заставив эвакуировать 30 000 человек. Огонь уничтожил более 1173 га территории, угрожая 13 000 зданий, включая дома голливудских звезд.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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