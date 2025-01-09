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Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей: фотоподробиці

Київ • УНН

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У Лос-Анджелесі вирують п'ять неконтрольованих лісових пожеж, які забрали життя 5 осіб. Стихія знищила понад 1000 будівель, залишила без світла мільйон будинків та змусила евакуювати 100 тисяч людей.

У Лос-Анджелесі вирують неконтрольовані лісові пожежі, які вже призвели до загибелі щонайменше п’яти осіб. Стихія знищила сотні будинків і змусила понад 100 000 людей евакуюватися. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Сильний вітер ускладнює зусилля пожежників і сприяє швидкому поширенню вогню, який виник у вівторок.

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Майже 1 мільйон будинків залишилися без електроенергії.

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Мешканці евакуйовувалися в умовах хаосу: дороги були перевантажені, і деякі люди залишали автомобілі, рятуючись пішки.

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В окрузі зафіксовано п’ять окремих пожеж, жодну з яких ще не вдалося локалізувати, повідомляють державні посадовці. Дві з них утворили своєрідні "кліщі", що охопили місто.

Ми зіткнулися з історичною природною катастрофою. Ситуація вкрай складна

- заявив Кевін Макгоуен, директор з управління надзвичайними ситуаціями округу Лос-Анджелес.

Зазначається, що Президент Джо Байден, перебуваючи в Лос-Анджелесі, разом із губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом відвідав пожежну станцію в Санта-Моніці, де отримав брифінг про стан боротьби з вогнем.

Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям повернутися до нормального життя. Це буде тривалий шлях

заявив Байден.

Губернатором Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав катастрофу "історичною трагедією", зазначивши: "Більше ніж 1000 будівель знищено, понад 100 000 евакуйованих, і багато втрачено".

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Місцеві посадовці попереджають, що сильний вітер, ймовірно, зберігатиметься, ускладнюючи ситуацію.

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Пентагон відправить 10 гелікоптерів військово-морських сил, щоб допомогти в боротьбі з пожежами в Каліфорнії, повідомила прессекретарка відомства Сабріна Сінгх.

Офіційні особи очікують, що це буде військовий підрозділ з Navy Sea Hawks, що базується в Південній Каліфорнії, який може бути обладнаний для транспортування води.

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Сінгх також заявила у середу, що військові готові надати Національній гвардії Каліфорнії чотири додаткові модульні системи повітряного пожежогасіння. Ймовірно, вони надійдуть з інших підрозділів Національної гвардії в країні.

Нагадаємо

Лісові пожежі охопили район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, змусивши евакуювати 30 000 людей. Вогонь знищив понад 1173 га території, загрожуючи 13 000 будівель, включаючи будинки голлівудських зірок.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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