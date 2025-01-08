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30 тис. людей евакуйовують на тлі пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США

Київ • УНН

 • 26568 перегляди

Лісові пожежі охопили район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, змусивши евакуювати 30 000 людей. Вогонь знищив понад 1173 га території, загрожуючи 13 000 будівель, включаючи будинки голлівудських зірок.

Бурхливі лісові пожежі, що роздмухуються сильним вітром, у вівторок охопили багатий район Лос-Анджелеса Пасіфік Палісейдс, спалюючи будинки і змушуючи місто віддати наказ про евакуацію 30 000 людей, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Понад 1173 га згоріли на пагорбах навколо Палісейдс, багатого прибережного району з однією з найдорожчих нерухомістю в США, повідомило пожежне управління Лос-Анджелеса у вівторок. Причина займання невідома.

Дим затяг небо над районом, і очікується, що пориви вітру посиляться вночі, до найсильнішого для Південної Каліфорнії щонайменше за десятиліття.

Пожежники повідомили, що близько 13 000 будівель - під загрозою в Палісейдс, де проживають такі голлівудські зірки, як Том Генкс та Джеймс Вудс. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "багато будівель [уже] зруйновано".

Спалахнули масштабні лісові пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США08.01.25, 01:04 • 21439 переглядiв

Ньюсом оголосив надзвичайний стан, як і мер Лос-Анджелеса Карен Басс. 

Після заходу сонця Санта-Моніка видала наказ про евакуацію з району, найближчого до пожежі в Палісейдс, попередивши жителів про "безпосередню загрозу життю".

Ще одна велика пожежа поширилася в Альтадіні, на схід від Пасифік Палісейдс. Пожежа, внаслідок якої згоріло близько 162 га, також спричинила евакуацію.

Після того, як у вівторок вранці спалахнула пожежа, на дорогах, які змійкою пролягають через каньйони Пасіфік Палісейдс, швидко виникли затори, коли жителі поспішили евакуюватися. За словами очевидців, багато автомобілів також було покинуто, оскільки водії втекли пішки до узбережжя.

Пожежна служба відправила вантажівки, щоб прибрати покинуті автомобілі, щоб покращити доступ до пожеж.

Пожежа загрожувала віллі Гетті, а деякі дерева та рослини на вершині пагорба згоріли. Але колекція творів мистецтва та співробітники музею залишилися у безпеці, сказав президент музею.

Гелікоптери та літаки скидали воду на пожежі, хоча сильний вітер виявився проблемою для літаків. Комунальні компанії відключили електроенергію у більш ніж 8000 будинків, щоб не допустити збільшення ризику займання через оголені електричні проводи.

Вважається, що пожежа у Пасіфік Палісейдс розпочалася близько 10:30 ранку за місцевим часом. Евакуйовані кажуть, що він швидко поширився, змусивши батьків поспішати до шкіл та забирати своїх дітей. Деякі з тих, хто втік, кажуть, що не можуть бути впевнені, що будинки, які вони покинули, все ще стоять.

За словами пожежників, може пройти кілька днів, перш ніж пожежники візьмуть під контроль пожежу та ще більше часу, перш ніж людям дозволять повернутися додому.

Національна метеорологічна служба США попередила про "смертоносні шторми", які прискорили поширення вогню випаленою місцевістю, де за останні місяці випало дуже мало опадів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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