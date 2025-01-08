Спалахнули масштабні лісові пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США

У США лісові пожежі охопили 80 гектарів. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Лісові пожежі в районі Пасіфік Палісейдс, відомому як місце проживання багатьох голлівудських зірок, набули серйозних масштабів.

Ситуація ускладнюється сильними вітрами, які сприяють поширенню полум’я та перешкоджають роботі пожежників. Очікується, що несприятливі погодні умови триватимуть кілька днів, створюючи додаткові загрози та ускладнення для повітряних операцій.

Місцеві жителі, включно зі знаменитостями, активно діють, щоб убезпечити себе та своїх сусідів. У районі спостерігаються хаотичні сцени з евакуацією, а дороги переповнені транспортними засобами, що іноді ускладнює доступ для аварійних служб.

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