Вспыхнули масштабные лесные пожары в районе проживания голливудских звезд в США

В США лесные пожары охватили 80 гектаров. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Лесные пожары в районе Пасифик Палисейдс, известном как место жительства многих голливудских звезд, приобрели серьезные масштабы.

Ситуация осложняется сильными ветрами, которые способствуют распространению пламени и препятствуют работе пожарных. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся несколько дней, создавая дополнительные угрозы и осложнения для воздушных операций.

Местные жители, включая знаменитостей, активно действуют, чтобы обезопасить себя и своих соседей. В районе наблюдаются хаотичные сцены с эвакуацией, а дороги переполнены транспортными средствами, что иногда затрудняет доступ для аварийных служб.

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