Вспыхнули масштабные лесные пожары в районе проживания голливудских звезд в США
Киев • УНН
В районе Пасифик Палисейдс лесные пожары охватили 80 гектаров территории. Сильные ветры затрудняют тушение пожаров и заставляют местных жителей, включая знаменитостей, эвакуироваться.
В США лесные пожары охватили 80 гектаров. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Лесные пожары в районе Пасифик Палисейдс, известном как место жительства многих голливудских звезд, приобрели серьезные масштабы.
Ситуация осложняется сильными ветрами, которые способствуют распространению пламени и препятствуют работе пожарных. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продлятся несколько дней, создавая дополнительные угрозы и осложнения для воздушных операций.
Местные жители, включая знаменитостей, активно действуют, чтобы обезопасить себя и своих соседей. В районе наблюдаются хаотичные сцены с эвакуацией, а дороги переполнены транспортными средствами, что иногда затрудняет доступ для аварийных служб.
В Канаде вспыхнули новые лесные пожары14 мая 2023, 21:04 • 334143 просмотра