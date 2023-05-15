В Канаде вспыхнули новые лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Канадская провинция Альберта сталкивается с новыми лесными пожарами из-за жары. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Главная нефтедобывающая провинция Канады Альберта столкнулась со всплеском лесных пожаров, поскольку на западе Канады царит жара.
Власти региона заявили, что уже заметили вспышку пожаров и ожидают еще большей опасности.
По всей западной Канаде объявлено специальное предупреждение, и официальные лица призвали быть бдительными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых районах достигнет 30°С, что на 10-15 градусов выше нормы.
"Опасность лесных пожаров является чрезвычайной в большей части провинции и будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни", — сказал представитель Службы лесных пожаров Альберты Хоси Сент-Онге.
По состоянию на субботу, в Альберте было зафиксировано 83 активных лесных пожара, 21 из которых не контролируемые. Около 16 500 человек вынуждены были эвакуироваться из-за опасности.
Ожидается, что такая жара сохранится еще в течение следующей недели.
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Напомним
Испания заявляет, что планирует запретить работу на открытом воздухе во время сильной жары.