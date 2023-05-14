Глобальне потепління набирає обертів із 1970 року - дослідження

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Відповідно до зведеної доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату за 2023 рік, глобальні температури у 2011–2020 роках зросли на 1,1°C порівняно з 1850–1900 роками.

У доповіді йдеться про те, що антропогенна зміна клімату викликала метеорологічні та кліматичні екстремальні явища, такі як хвилі тепла, зливи, посухи та тропічні циклони.

У доповіді попереджається, що впливи на екосистеми, викликані цими змінами, такі як гідрологічні наслідки танення льодовиків та вічної мерзлоти у деяких гірських та арктичних екосистемах, стають незворотними.

Майже 50% прибережних та водно-болотних екосистем було зруйновано за останні 100 років внаслідок підвищення рівня моря, підвищення температури та екстремальних кліматичних явищ.

Повідомляється також, що зміна клімату прискорює опустелювання та деградацію ґрунтів, особливо у прибережних районах, дельтах річок, посушливих районах та районах вічної мерзлоти.

Хоча середній обсяг сільськогосподарського виробництва збільшився, зміна клімату уповільнила зростання виробництва в усьому світі за останні 50 років, внаслідок чого мільйони людей зіткнулися з відсутністю продовольчої безпеки та зниженням водної безпеки.

У звіті йдеться, що у містах зміна клімату надає несприятливий вплив на здоров'я людей, засоби існування та базову інфраструктуру, а потепління викликає збільшення забруднення повітря.

У доповіді йдеться, що зміна клімату призводить до економічних втрат та порушує роботу служб, особливо у міській інфраструктурі, транспорті, водопостачанні, санітарії та енергетичних системах.

У звіті прогнозується, що глобальне потепління продовжуватиме збільшуватись у найближчому майбутньому за всіма сценаріями та моделями, використаними у дослідженні. У доповіді йдеться про те, що майбутнє потепління буде зумовлене викидами та вплине на всі основні компоненти кліматичної системи.

Крім того, вважається, що більшість кліматичних ризиків серйозніші, ніж передбачалося раніше, а довгострокові наслідки можуть бути набагато сильнішими, ніж зараз.

У звіті йдеться, що боротьба зі зміною клімату та глобальним потеплінням вимагатиме ефективного планування, політичної прихильності, добре організованого та багаторівневого управління, а також інституційних правових, політичних та стратегічних рамок.