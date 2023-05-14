Глобальное потепление набирает обороты с 1970 года - исследование

Детали

Согласно сводному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2023 год, глобальные температуры в 2011–2020 годах выросли на 1,1°C по сравнению с 1850–1900 годами.

В докладе говорится, что антропогенное изменение климата вызвало метеорологические и климатические экстремальные явления, такие как тепловые волны, ливни, засухи и тропические циклоны.

В докладе предупреждается, что воздействия на экосистемы, вызванные этими изменениями, такие как гидрологические последствия таяния ледников и вечной мерзлоты в некоторых горных и арктических экосистемах, становятся необратимыми.

Почти 50% прибрежных и водно-болотных экосистем было разрушено за последние 100 лет в результате повышения уровня моря, повышения температуры и экстремальных климатических явлений.

Сообщается также, что изменение климата ускоряет опустынивание и деградацию почв, особенно в прибрежных районах, дельтах рек, засушливых районах и районах вечной мерзлоты.

Хотя средний объем сельскохозяйственного производства увеличился, изменение климата замедлило рост производства во всем мире за последние 50 лет, в результате чего миллионы людей столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности и снижением водной безопасности.

В отчете говорится, что в городах изменение климата оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей, средства существования и базовую инфраструктуру, а потепление вызывает увеличение загрязнения воздуха.

В докладе говорится, что изменение климата приводит к экономическим потерям и нарушает работу служб, особенно в городской инфраструктуре, транспорте, водоснабжении, санитарии и энергетических системах.

В отчете прогнозируется, что глобальное потепление будет продолжать увеличиваться в ближайшем будущем по всем сценариям и моделям, использованным в исследовании. В докладе говорится о том, что будущее потепление будет обусловлено выбросами и повлияет на все основные компоненты климатической системы.

Кроме того, считается, что большинство климатических рисков серьезнее, чем предполагалось ранее, а долгосрочные последствия могут быть гораздо сильнее, чем сейчас.

В отчете говорится, что борьба с изменением климата и глобальным потеплением потребует эффективного планирования, политической приверженности, хорошо организованного и многоуровневого управления, а также институциональных правовых, политических и стратегических рамок.