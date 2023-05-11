Іспанія заборонить роботу на відкритому повітрі у сильну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Іспанія заявляє, що планує заборонити роботу на відкритому повітрі під час сильної спеки, передає УНН з посиланням на АР.
Деталі
Другий віце-прем'єр Йоланда Діас повідомила журналістам, що уряд змінить законодавство щодо професійних ризиків, щоб заборонити роботу на відкритому повітрі, коли державне метеорологічне агентство AEMET випускає "червоні" чи "помаранчеві" попередження.
Діас, яка також є міністром праці, сказала, що зміни буде оголошено кабінетом міністрів Іспанії, але не повідомила жодних подробиць.
У четвер уряд проведе спеціальне засідання Кабінету міністрів щодо заходів боротьби із посухою.
Доповнення
Минулий рік був найспекотнішим в Іспанії з початку ведення обліку в 1961 році, а минулий місяць був найспекотнішим і найпосушливішим квітнем за всю історію спостережень.
Більшість країни відчуває посуху, а запаси води становлять менш як 50%.
У місцях, що звикли до високих температур, таких як регіон південної Андалусії, будівельники вже працюють улітку лише вранці.
Двірник помер від теплового удару під час роботи у Мадриді минулого року.