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13 марта, 19:26 • 51164 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106052 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108399 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108510 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102171 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96600 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110603 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Испания запретит работу на открытом воздухе в сильную жару

Испания запретит работу на открытом воздухе в сильную жару

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Испания заявляет, что планирует запретить работу на открытом воздухе во время сильной жары, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Второй вице-премьер Йоланда Диас сообщила журналистам, что правительство изменит законодательство о профессиональных рисках, чтобы запретить работу на открытом воздухе, когда государственное метеорологическое агентство AEMET выпускает "красные" или "оранжевые" предупреждения.

Диас, которая также является министром труда, сказала, что изменения будут объявлены кабинетом министров Испании, но не сообщила никаких подробностей.

В четверг правительство проведет специальное заседание Кабинета министров по мерам борьбы с засухой.

Дополнение

Прошлый год был самым жарким в Испании с начала ведения учета в 1961 году, а прошлый месяц был самым жарким и самым засушливым апрелем за всю историю наблюдений.

Большинство страны испытывает засуху, а запасы воды составляют менее 50%.

В местах, привыкших к высоким температурам, таких как регион южной Андалусии, строители уже работают летом только по утрам.

Дворник умер от теплового удара во время работы в Мадриде в прошлом году.

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