Испания запретит работу на открытом воздухе в сильную жару
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Испания заявляет, что планирует запретить работу на открытом воздухе во время сильной жары, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Второй вице-премьер Йоланда Диас сообщила журналистам, что правительство изменит законодательство о профессиональных рисках, чтобы запретить работу на открытом воздухе, когда государственное метеорологическое агентство AEMET выпускает "красные" или "оранжевые" предупреждения.
Диас, которая также является министром труда, сказала, что изменения будут объявлены кабинетом министров Испании, но не сообщила никаких подробностей.
В четверг правительство проведет специальное заседание Кабинета министров по мерам борьбы с засухой.
Дополнение
Прошлый год был самым жарким в Испании с начала ведения учета в 1961 году, а прошлый месяц был самым жарким и самым засушливым апрелем за всю историю наблюдений.
Большинство страны испытывает засуху, а запасы воды составляют менее 50%.
В местах, привыкших к высоким температурам, таких как регион южной Андалусии, строители уже работают летом только по утрам.
Дворник умер от теплового удара во время работы в Мадриде в прошлом году.