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В Іспанії зафіксовано найспекотніший і найпосушливіший квітень за всю історію спостережень

В Іспанії зафіксовано найспекотніший і найпосушливіший квітень за всю історію спостережень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Іспанія, яка потерпає від посухи, заявляє, що минулий місяць був найспекотнішим і найпосушливішим квітнем з початку реєстрації в 1961 році. Про це УНН пише посилаючись на Associated Press.

Деталі

Державне метеорологічне агентство, відоме як AEMET, повідомило в понеділок, що середня денна температура у квітні склала 14,9 градуса за Цельсієм, що на 3 градуси вище середнього.

За даними AEMET, середня максимальна температура протягом місяця зросла на 4,7 градусів за Цельсієм.

Кількість опадів склала п'яту частину того, що зазвичай очікується цього місяця, що зробило квітень найпосушливішим за всю історію спостережень в Іспанії.

Минулий рік був найспекотнішим в Іспанії з початку реєстрації в 1961 році, а також шостим найпосушливішим роком в країні.

Три роки мізерних опадів та високих температур призвели до того, що на початку цього року в країні офіційно розпочалася тривала посуха.

Дослідження, проведене групою міжнародних вчених минулого тижня, показало, що рекордні квітневі температури в Іспанії, Португалії та Північній Африці стали у 100 разів ймовірнішими через зміну клімату, спричинену діяльністю людини, і в минулому це було б майже неможливо.

Уряд запросив у Європейського Союзу надзвичайні засоби для підтримки фермерів та власників ранчо, чиї посіви постраждали від ситуації.

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