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В Испании зафиксирован самый жаркий и самый засушливый апрель за всю историю наблюдений

Киев • УНН

 • 1040580 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Испания, которая страдает от засухи, заявляет, что прошлый месяц был самым жарким и самым засушливым апрелем с начала регистрации в 1961 году. Об этом УНН пишет ссылаясь на Associated Press.

Детали

Государственное метеорологическое агентство, известное как AEMET, сообщило в понедельник, что средняя дневная температура в апреле составила 14,9 градуса по Цельсию, что на 3 градуса выше среднего.

По данным AEMET, средняя максимальная температура в течение месяца выросла на 4,7 градусов по Цельсию.

Количество осадков составило пятую часть того, что обычно ожидается в этом месяце, что сделало апрель самым засушливым за всю историю наблюдений в Испании.

Прошлый год был самым жарким в Испании с начала регистрации в 1961 году, а также шестым самым засушливым годом в стране.

Три года скудных осадков и высоких температур привели к тому, что в начале этого года в стране официально началась продолжительная засуха.

Исследование, проведенное группой международных ученых на прошлой неделе, показало, что рекордные апрельские температуры в Испании, Португалии и Северной Африке стали в 100 раз более вероятными из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, и в прошлом это было бы почти невозможно.

Правительство запросило у Европейского Союза чрезвычайные средства для поддержки фермеров и владельцев ранчо, чьи посевы пострадали от ситуации.

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