Португалія вслід за Іспанією побила квітневий температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Материкова частина Іспанії та Португалія побили температурні рекорди за квітень. Обидві країни страждають через незвичайно ранню спеку, яка підвищила ризик лісових пожеж. Про це інформує AFP, пише УНН.
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Температура ртутного стовпа досягла 38,8 градусів за Цельсієм в аеропорту південного іспанського міста Кордова у четвер, побивши попередній рекорд квітня в 38,6 градусів, повідомило національне бюро погоди AEMET.
У сусідній Португалії температура в місті Мора досягла 36,9°C в четвер, побивши рекорд 36°C, встановлений у квітні 1945 року в місті Піньяу, повідомило метеорологічне агентство IPMA.
У той час як температура в Португалії почала падати в п'ятницю, спека зберігалася на більшій частині території Іспанії, а в Кордові температура повітря досягала 36 градусів за Цельсієм.
Незвичайно рання хвиля тепла була викликана масою дуже гарячого та сухого повітря, що надходить з Африки.
Палючі температури викликали попередження про високий ризик лісових пожеж та погіршення умов посухи, через які деякі фермери в Іспанії вже цього року не сіяли насіння.
Уряд Іспанії заявив, що почне свою кампанію зі спостереження за лісовими пожежами в п'ятницю, на півтора місяці раніше, ніж зазвичай, через раннє настання високих температур.
За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року пожежі знищили близько 54 000 гектарів землі в Іспанії. Минулого року Іспанія пережила найспекотніший рік з початку реєстрації: за даними ООН, майже 75% її земель схильні до опустелювання через зміну клімату.
Водосховища країни наполовину заповнені, а профспілка фермерів COAG заявляє, що 60% сільськогосподарських угідь «задихаються» через відсутність опадів.
Іспанія є найбільшим у світі експортером оливкової олії та ключовим джерелом фруктів та овочів у Європі.