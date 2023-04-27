В Іспанії побито температурний рекорд квітня

Деталі

Рекордного показника було досягнуто в аеропорту Кордови на півдні Іспанії відразу після 17:00 за місцевим часом.

Упродовж кількох днів на країну обрушилася сильна хвиля тепла, температура на 10-15 градусів вища, ніж очікувалося у квітні. Рекорд був викликаний масою дуже гарячого повітря з Африки в поєднанні з погодною системою, що повільно рухається.

"Це не нормально. Цього року температура повністю вийшла з-під контролю", - сказав ВВС News Каетано Торрес, представник метеорологічного управління Іспанії.

Експерти були здивовані масштабами спеки на півдні Іспанії останніми днями.

"Ця спека в Іспанії є абсолютно екстремальною, безпрецедентною, з небаченими раніше температурами у квітні. У деяких місцях рекорди побиті з різницею у 5 градусів, що траплялося лише кілька разів на метеостанціях по всьому світу", - сказав кліматолог Максиміліано Еррера.

Школам буде дозволено адаптувати свій розклад, щоб уникнути сильної спеки. У мадридському метро поїзди ходять частіше, ніж зазвичай, щоб уникнути тривалого очікування на платформі, а громадські басейни, як очікується, відкриються на місяць раніше, ніж зазвичай.

Метеорологи кажуть, що за виняткову температуру, яка там спостерігається цього тижня, відповідає поєднання факторів.

Спекотна погода у Північній Африці відкидає спеку до Європи. Погодна система з високим тиском та ясне небо над Піренейським півостровом дозволяють більшій кількості сонячного світла падати на землю, яка вже настільки суха, що не може випаровувати тепло.

Високі температури припадають на тривалу посуху у багатьох частинах Іспанії. Водосховища у басейні Гвадалквівір заповнені лише на 25%.

Ця комбінація підвищує можливість ранніх лісових пожеж, а національна метеорологічна служба попереджає, що великі ділянки країни будуть під загрозою. У 2022 році в Іспанії було спалено найбільше земель із усіх країн Європи.

Доповнення

Хвиля тепла в Іспанії не є поодинокою подією: у всьому світі високі температури у перші кілька місяців цього року побили усі рекорди.

Вісім країн Центральної та Східної Європи встановили новий історичний максимум найтеплішої погоди січня першого дня цього року.

В останні тижні країни Азії зіткнулися із сильною спекою. На північному заході Таїланду 15 квітня температура досягла 45,4°C, а в Лаосі - 42,7°C.

У Бангладеш ртутний стовпчик піднявся вище 40°C, що вважається найспекотнішим днем за 58 років.

Ще одним фактором, який може вплинути на погоду в усьому світі протягом найближчих місяців, є ймовірний початок явища Ель-Ніньо.

Це призведе до підвищення тепла в Тихому океані біля узбережжя Перу. Якщо це станеться, то 2024 може стати найтеплішим роком у світі за всю історію спостережень, з великою кількістю штормів, пожеж і повеней.