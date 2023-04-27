В Іспанії побито температурний рекорд квітня

ukru
12:29 • 46999 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 151912 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 130036 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 134417 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 201792 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 441918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 338250 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355394 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312523 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225000 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
80 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 134457 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 149577 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 120594 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 100123 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 73592 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 151976 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 201844 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 467450 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 605153 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 632500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 16366 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 73592 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 120594 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 149577 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 229431 перегляди
Актуальне
В Іспанії побито температурний рекорд квітня

В Іспанії побито температурний рекорд квітня

Київ • УНН

 • 548031 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. За даними метеорологічної служби країни, у четвер в Іспанії було зафіксовано найвищу температуру за квітень, що досягла 38,7°C. Про це пише ВВС, інформує УНН.

Деталі

Рекордного показника було досягнуто в аеропорту Кордови на півдні Іспанії відразу після 17:00 за місцевим часом.

Упродовж кількох днів на країну обрушилася сильна хвиля тепла, температура на 10-15 градусів вища, ніж очікувалося у квітні. Рекорд був викликаний масою дуже гарячого повітря з Африки в поєднанні з погодною системою, що повільно рухається.

"Це не нормально. Цього року температура повністю вийшла з-під контролю", - сказав ВВС News Каетано Торрес, представник метеорологічного управління Іспанії.

Експерти були здивовані масштабами спеки на півдні Іспанії останніми днями.

"Ця спека в Іспанії є абсолютно екстремальною, безпрецедентною, з небаченими раніше температурами у квітні. У деяких місцях рекорди побиті з різницею у 5 градусів, що траплялося лише кілька разів на метеостанціях по всьому світу", - сказав кліматолог Максиміліано Еррера.

Школам буде дозволено адаптувати свій розклад, щоб уникнути сильної спеки. У мадридському метро поїзди ходять частіше, ніж зазвичай, щоб уникнути тривалого очікування на платформі, а громадські басейни, як очікується, відкриються на місяць раніше, ніж зазвичай.

Метеорологи кажуть, що за виняткову температуру, яка там спостерігається цього тижня, відповідає поєднання факторів.

Спекотна погода у Північній Африці відкидає спеку до Європи. Погодна система з високим тиском та ясне небо над Піренейським півостровом дозволяють більшій кількості сонячного світла падати на землю, яка вже настільки суха, що не може випаровувати тепло.

Високі температури припадають на тривалу посуху у багатьох частинах Іспанії. Водосховища у басейні Гвадалквівір заповнені лише на 25%.

Ця комбінація підвищує можливість ранніх лісових пожеж, а національна метеорологічна служба попереджає, що великі ділянки країни будуть під загрозою. У 2022 році в Іспанії було спалено найбільше земель із усіх країн Європи.

Доповнення

Хвиля тепла в Іспанії не є поодинокою подією: у всьому світі високі температури у перші кілька місяців цього року побили усі рекорди.

Вісім країн Центральної та Східної Європи встановили новий історичний максимум найтеплішої погоди січня першого дня цього року.

В останні тижні країни Азії зіткнулися із сильною спекою. На північному заході Таїланду 15 квітня температура досягла 45,4°C, а в Лаосі - 42,7°C.

У Бангладеш ртутний стовпчик піднявся вище 40°C, що вважається найспекотнішим днем за 58 років.

Ще одним фактором, який може вплинути на погоду в усьому світі протягом найближчих місяців, є ймовірний початок явища Ель-Ніньо.

Це призведе до підвищення тепла в Тихому океані біля узбережжя Перу. Якщо це станеться, то 2024 може стати найтеплішим роком у світі за всю історію спостережень, з великою кількістю штормів, пожеж і повеней.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,813.25