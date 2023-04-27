В Испании побит температурный рекорд апреля

Детали

Рекордный показатель был достигнут в аэропорту Кордовы на юге Испании сразу после 17:00 по местному времени.

В течение нескольких дней на страну обрушилась сильная теплая волна, температура на 10-15 градусов выше, чем ожидалось в апреле. Рекорд был вызван массой очень горячего воздуха из Африки в сочетании с медленно движущейся погодной системой.

"Это не нормально. В этом году температура полностью вышла из-под контроля", - сказал BBC News Каэтано Торрес, представитель метеорологического управления Испании.

Эксперты были удивлены масштабами жары на юге Испании в последние дни.

"Эта жара в Испании абсолютно экстремальная, беспрецедентная, с невиданными ранее температурами в апреле. В некоторых местах рекорды побиты с разницей в 5 градусов, что случалось лишь несколько раз на метеостанциях по всему миру", - сказал климатолог Максимилиано Эррера.

Школам будет позволено адаптировать свое расписание во избежание сильной жары. В мадридском метро поезда ходят чаще обычного, чтобы избежать длительного ожидания на платформе, а общественные бассейны, как ожидается, откроются на месяц раньше обычного.

Метеорологи говорят, что за исключительную температуру, которая там наблюдается на этой неделе, отвечает сочетание факторов.

Жаркая погода в Северной Африке отбрасывает жару в Европу. Погодная система с высоким давлением и ясное небо над Пиренейским полуостровом позволяют большему количеству солнечного света падать на землю, которая уже так суха, что не может испарять тепло.

Высокие температуры приходятся на длительную засуху во многих частях Испании. Водохранилища в бассейне Гвадалквивир заполнены всего на 25%.

Это сочетание повышает возможность ранних лесных пожаров, а национальная метеорологическая служба предупреждает, что большие участки страны будут под угрозой. В 2022 году в Испании было сожжено больше всего земель из всех стран Европы.

Дополнение

Волна тепла в Испании не является единичным событием: по всему миру высокие температуры в первые несколько месяцев этого года побили все рекорды.

Восемь стран Центральной и Восточной Европы установили новый исторический максимум теплейшей погоды января первого дня этого года.

В последние недели страны Азии столкнулись с сильной жарой. На северо-западе Таиланда 15 апреля температура достигла 45,4°C, а в Лаосе - 42,7°C.

В Бангладеш ртутный столбик поднялся выше 40°C, что считается самым жарким днем за 58 лет.

Еще одним фактором, который может повлиять на погоду во всем мире в ближайшие месяцы, является вероятное начало явления Эль-Ниньо.

Это приведет к повышению тепла в Тихом океане у побережья Перу. Если это произойдет, то 2024 год может стать самым теплым годом в мире за всю историю наблюдений, с большим количеством штормов, пожаров и наводнений.